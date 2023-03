ASUS VivoBook 15 con Intel Core i7 e 8GB di RAM scende a 549€

IL Laptop ASUS ultrasottili Sono tra i migliori sul mercato. Noi siamo Comodo da trasportareÈ leggero e ha un design e una disponibilità eccellenti Grande esibizione. Se è così nello spettacolo…Cosa si potrebbe chiedere di più?

ottenere il Asus VivoBook 15 portatile ultra sottile con Intel Core i7 E RAM da 8GB con 260 euro di sconto. Ridotto al suo prezzo minimo di 549 euroSPEDIZIONE GRATUITA IN UN GIORNO, venduto da PcComponentes.

misurare 36 x 23,4 x 1,9 cm E pesa solo 1,8 kg, Puoi portarlo sotto il braccio o in uno zaino senza nemmeno accorgertene. per lui Schermo HD da 15,6 pollici Ha una dimensione media che ti consente di vedere icone e testi senza lasciare gli occhi. È senza dubbio uno dei laptop con il miglior rapporto qualità-prezzo in circolazione.

Il laptop ultrasottile Asus ViveBook 15 con processore Intel Core i7 e 8 GB di RAM scende a € 549

lui è forte Processore Intel Core i7-1065G7 Ha 4 core fino a 3,9 GHz, con RAM da 8GB Espandibile a 12 GB e Unità SSD M.2 da 512 GB.

Anche lei ha Wi-Fi 5, Bluetooth, 2 porte USB 3.2 (alcuni di loro sono di tipo C)2 porte USB 2.0, uscita HDMI Per connettersi a una webcam e monitor VGA lettore di schede microSD.

Notare che Non esiste un sistema operativoDevi installarlo da solo. Ma oggi puoi trovare licenze Windows a soli 10€.

Offerte su videogiochi e console su Telegram Se vuoi salvare i videogiochi o scoprire quando la PS5 è disponibile, puoi rimanere aggiornato in tempo reale sul nostro canale Telegram. Seguici su Telegram

per lui Batteria da 37 Wh È costruito per resistere a un’intera giornata lavorativa o scolastica, anche in caso di utilizzo costante.

Con questo dispositivo abbiamo Un laptop di fascia media ideale per il lavoro in remoto, lo studio e il gioco Per giochi poco impegnativi. Puoi spostarlo comodamente e usarlo dove vuoi.

ottenere il Asus VivoBook 15 portatile ultra sottile con Intel Core i7 E RAM da 8GB con 260 euro di sconto. Ridotto al suo prezzo minimo di 549 euroSPEDIZIONE GRATUITA IN UN GIORNO, venduto da PcComponentes.