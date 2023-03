Google TV è stata aggiornata e questo è il suo nuovo look

Google TV è qui per restare, infatti. Sostituisce davvero Android TV su entrambi i televisori e Chromecast. E lo fa con un’immagine rinnovata, l’ultimo e più importante aggiornamento del sistema apporta modifiche alla sua interfaccia principale, e vi raccontiamo come è cambiata.

Notizie televisive di Google

Gli utenti di Google TV stanno ricevendo un nuovo aggiornamento, apporta modifiche al design che non passano inosservate. I miglioramenti nell’interfaccia sono evidenti con meno nuove schede e scorciatoie Altro all’orizzonte. Cambiamento che arriva contemporaneamente a modifiche apportate dalla modalità ambiente, Troviamo questo in un modo molto più semplice e intuitivo semplicemente posizionandolo sulla nostra immagine del profilo. Qualcosa di più accessibile di quanto non sia stato finora. Con questo accesso diretto, oltre ad attivare manualmente la modalità senza attendere il completamento del tempo di inattività, ci permette di visualizzare, dalla nostra memoria ad altre informazioni personali, negli orari che riteniamo opportuni.

Obiettivo per la riprogettazione Migliora la distribuzione delle informazioni facilitando l’accesso ai contenuti che già vediamo. Dai la priorità a questi consigli per i nuovi contenuti. In questo modo, l’esperienza dell’utente è più personalizzata e orientata all’utente. Ciò ti consente di accedere più rapidamente ai tuoi contenuti.

cambiare in Profilo utente Questo ora ha un’unica posizione prominente nell’angolo in alto a destra dello schermo. Inoltre, l’accessibilità delle opzioni di configurazione e ricerca, da questa sezione, è stata migliorata. Qualcosa che, come il resto delle modifiche, rende l’interfaccia del sistema molto più semplice e intuitiva.

Una delle modifiche più importanti è la modifica delle schede di entrambi Raccomandazioni sui film come programmas, originariamente apparivano come scorciatoie nella schermata iniziale. I consigli sui contenuti sono inclusi secondo i nostri gusti. Come accennato in precedenza, questi non esistono più a prima vista e Diventa parte della scheda For You nella parte superiore dello schermo. Allo stesso modo in cui appaiono altre opzioni come App o Libreria tra le altre opzioni.

Alcuni cambiamenti che hanno catturato l’attenzione degli utenti in modo molto positivo, perché come abbiamo già detto meglio adattato alle preferenze e all’accesso quotidiano ai contenuti riprodotti, Dagli la priorità rispetto ai suggerimenti di app. Suggerimenti che non sempre si adattano ai gusti e alle preferenze dell’utente e possono addirittura diventare un ostacolo all’accesso ai nostri contenuti. Speriamo che i futuri aggiornamenti vadano in questa direzione, pensando alle esigenze dell’utente al di sopra delle esigenze dell’azienda e adattandosi sempre più all’uso che siamo soliti fare di questo tipo di device.