Attivazione del sistema di difesa aerea americano in Medio Oriente

Il segretario alla Difesa Lloyd Austin ha affermato in un comunicato che le misure erano una risposta alla “recente escalation da parte dell’Iran e delle sue forze per procura in tutto il Medio Oriente”, ma non ha specificato quante forze statunitensi e gruppi aerei navali sarebbero stati schierati lì.

Austin ha osservato di aver avuto “conversazioni dettagliate” con il presidente Joe Biden su questo argomento e quindi ha ordinato “una serie di azioni aggiuntive per rafforzare la posizione del Dipartimento della Difesa nella regione”.

Il capo del Pentagono ha osservato di aver reindirizzato il trasferimento del gruppo d’attacco dalla portaerei USS Dwight D. Eisenhower all’area di responsabilità del Comando Centrale, che si unisce all’area di responsabilità della USS Gerald R. Ford, che è attualmente operativo nella regione. Medio orientale.

Ha confermato che è stato attivato lo spiegamento di una batteria di difesa aerea, oltre ad ulteriori battaglioni Patriot.

Austin ha aggiunto: “Infine, ho dato l’ordine di prepararsi per il dispiegamento di un certo numero di forze aggiuntive, come parte di una prudente pianificazione di emergenza”.

Ha concluso: “Continuerò a valutare le esigenze delle nostre forze nella regione e studierò la possibilità di dispiegare capacità aggiuntive, se necessario”.

