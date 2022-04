Auto elettriche: Deus Vaian: Ital Design e Williams realizzano l’auto elettrica più potente del mondo

Dov’è la potenza massima per le auto elettriche? Se è così ora Lotus Evija Raggiunto 2000 HP… Ora Dioun nuovo marchio da Austriaalza la posta con la sua prima creazione: Furgone iper-auto.

Per raggiungere questo obiettivo, ha arruolato le conoscenze elettriche di uno dei professionisti più importanti del mondo: ingegneria avanzata di williams. Ma, se la parte tecnica non bastasse, il suo straordinario design ha anche una firma brillante: nientemeno che italdesign.

Il New York Auto Show vedrà il debutto di questa supercar elettrica austriaca.

2.200 cv, ciabatta nuova

Il Deu VianSi prevede di essere prodotto esclusivamente Serie limitata di 99 unitàche raggiungerà il mercato in 2025, stabilisce uno standard elevato per resistenza e prestazioni. Il suo sottocarro elettrico si alza a livello 2200 cavalli…ma va anche il numero di coppia 2.000 Nm (Lavoro su pneumatici extra).

Tale possibilità lo consente Rompere due barriere di prestazioni: uno di 400 km/h Velocità massima e due secondi per accelerare da esso Da 0 a 100 km/h: per cronometro 1,99 secondi nel nemico. Quello Sistema audio regolabile e variabile Prepara la scena artificialmente per questo tsunami di benefici.

Il simbolo dell’infinito è il suo principale segno di identità estetica.

disegno infinito

L’obiettivo desiderato è il design dentro Vieni qui La potente tecnologia elettrica sta avvolgendo le sue viscere abito immortale…e il risultato sembra raggiungere questo obiettivo, con linee semplici e classiche accostate tra loro tocco originale.

Ad esempio, l’unione di avanti e indietro attraverso Simbolo di infinito sorgente fisso, che, soprattutto nella parte posteriore, gli conferisce molta della sua personalità. Seguono anche a schema fisso comune tutti Prese d’aria e uscite dal telaio.

dentro dentro Viene il ruolo del lavoratore Benessereche vuole anche coltivare un tridente Deus Italia Design Williams. Sorprendentemente, le foto mostrano una cabina non molto moderna.

È un interno totalmente classico… anche troppo.

forse perchè Deu Vian Va controcorrente a livello di configurazione dell’interfaccia uomo-macchina e continua a scommettere su molti controlli fisici… Anche se logicamente il dovere touch screen Presente anche. Materiali Il personale, sì, lo sono ‘Colore verde’compatibile con un sottocarro pulito.

Il Salone Internazionale dell’Auto di New York (tenutosi dal 15 al 24 aprile) per essere il suo grande palcoscenico lancio mondiale.