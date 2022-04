Meta sta portando Horizon Worlds sul web e su altri dispositivi

Dopo alcuni giorni di utilizzo di Meta Annuncia Nuove opzioni di monetizzazione per i creatori di contenuti che testano nel metaverso social di Horizon Worlds Andrew “Boz” Bosworth, chief technology officer di Meta, esce su Twitter difendendo le commissioni che Horizon Words ottiene dalle vendite generate dai creatori.

allo stesso Tema Twitter Cade anche lui Al lavoro sulla versione web di Horizon Worlds, anche se l’annuncio non è andato oltre i dettagli della commissione del 25% che verrà addebitata ai creatori.



Quello che ha detto esattamente è:

Quando si lancia la versione web di Horizon, la tariffa per la piattaforma Horizon sarà solo del 25%, che è una tariffa molto più bassa rispetto ad altre piattaforme di build globali simili.

Espandi le tue cuffie Metaverse Beyond Quest

Il confronto è stato fatto quando Mita stessa, tramite le cuffie ricercaIn genere ottiene vendite molto più elevate dal Quest Store rispetto a qualsiasi altra piattaforma, anche se il manager ha preferito guardare a concorrenti come Apple, riferendosi alla commissione del 30% dell’azienda dalle vendite che gli sviluppatori hanno guadagnato tramite l’App Store.

Comunque, il momento tu Mondi dell’orizzonte Colpirà il web, nemmeno la sua tabella di marcia, anche se The Verge dovrei saperlo cosa o cosa Meta porterà anche una versione di Horizon Worlds sui telefoni cellulari, con uno spettacolo che uscirà entro la fine dell’anno..

Aggiunge anche un file La possibilità che Meta porti la sua piattaforma social metaverse sulle console per videogiochi, anche se questo è attualmente in discussionequindi se va avanti, ci vorrà del tempo per arrivare.

Una discussione a parte sulla questione degli sviluppatori grafici e degli scontri tra diverse aziende, il fatto qui è che Meta segnalerà il suo marchio come azienda specializzata in esperienze metaverse per raggiungere un pubblico molto più ampio non necessitando di questi hardware specifici , per ora, è ancora una roba di lusso Non sono ancora oggetti basilari come gli smartphone di oggi.

Si tratterà di aspettare che Horizon Worlds inizi ad espandersi su altri dispositivi e piattaforme per attirare più utenti e abituarli a essere in mondi virtuali dove possono interagire.

attraverso: il bordo