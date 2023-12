Microsoft Copilot applica l'intelligenza artificiale generativa al settore dell'istruzione – News Center

L'azienda ha annunciato l'espansione di Microsoft Copilot per includere gli studenti dell'istruzione superiore, con la stessa protezione dei dati utilizzata nelle versioni aziendali, e la disponibilità di Copilot per Microsoft 365 per tutti i professionisti dell'istruzione pre-universitaria e superiore.

Microsoft Copilot offrirà agli studenti l'accesso a strumenti di intelligenza artificiale come GPT4-Turbo, DALL·E 3, Multi-Modal with Search Grounding o Code Interpreter.

L'azienda fornisce risorse didattiche gratuite tramite Microsoft Learn, in modo che insegnanti e studenti possano conoscere Copilot e sfruttarlo nella loro routine quotidiana. Ha inoltre lanciato un toolkit di adozione per la classe, che Aiuta gli insegnanti a insegnare e supportare gli studenti nell'uso sicuro dell'intelligenza artificiale generativa.

Microsoft ha annunciato l'espansione strategica di Microsoft Copilot, Che arriverà nel febbraio 2024, con la protezione dei dati commerciali nel settore dell'istruzione che coprirà gli studenti dell'istruzione superiore, a partire dall'età di 18 anni, e la copertura degli insegnanti e dei docenti che si estenderà a tutte le licenze accademiche di Microsoft 365 e Office 365. L'Intelligenza Artificiale (AI) è un Progettato per migliorare la creatività e la competenza degli insegnanti e degli studenti dell'istruzione superiore. accanto a, Copilota per Microsoft 365 Sarà disponibile anche per insegnanti e docenti a partire dal 1° gennaio 2024.

Questo lancio fa parte dell'impegno di Microsoft verso un'intelligenza artificiale etica e responsabile, che è ciò che intende fare in questo caso Migliorare l'efficienza degli studenti e prepararli per una carriera supportata dall'intelligenza artificiale. Per adattare il settore educativo ai nuovi usi dell'intelligenza artificiale – e questo vale anche per il settore educativo – l'azienda ha implementato questa soluzione Varie indagini Mantiene una stretta collaborazione con le istituzioni educative, al fine di rendere l’intelligenza artificiale generativa uno strumento che stimola e ha un impatto positivo sull’apprendimento.

Microsoft Copilot, innova con l'intelligenza artificiale che protegge i dati degli studenti

L'accesso a Microsoft Copilot applicato all'istruzione offre agli studenti l'opportunità di guadagnare Efficienze significative grazie a soluzioni innovativeallo stesso tempo quello Migliorare il tempo a disposizione degli insegnanti.

L'utilizzo di questo strumento avvantaggia gli studenti nella loro vita quotidiana, offrendo loro vantaggi come l'abilità Riassumere le informazioni più facilmente, affrontare la cosiddetta “tabula rasa” per avviare attività da zero o implementare progetti visivamente più attraenti. Anche nella formazione orientata alla programmazione, Microsoft Copilot offre vantaggi innovativi e utili attraverso l'assistenza Scrivi codice utilizzando il linguaggio naturale o spiega diverse soluzioni matematiche passo dopo passo.

Studenti universitari o di istruzione superiore che hanno Microsoft Copilot nei propri centri di apprendimento Avrà accesso alla chat AI con modelli conversazionali come GPT-4 e DALL·E 3 Nessun costo aggiuntivo. Questo sarà solo l'inizio, poiché a breve dovrebbe essere rilasciata una nuova versione di GPT-4. GPT-4 Turboper eseguire compiti più lunghi, complessi e aggiornati D·E3 Con immagini di qualità superiore. Oltre a nuovi strumenti come Multimodale con ricerca fondata Per comprendere meglio le immagini e Compilatore di codice Per eseguire calcoli e analisi più accurati.

Con la protezione dei dati di livello aziendale di Microsoft, gli studenti non devono preoccuparsi dei propri dati, ad esempio del contenuto delle conversazioni chat, perché L'azienda non ha accesso ad esso e non lo utilizzerà per addestrare modelli linguistici di base. Ciò significa che La piattaforma garantisce la completa protezione dei dati degli utenti Una volta effettuato l'accesso all'account del tuo istituto scolastico. Microsoft Copilot è conforme alle leggi UE sul limite dei dati, ai requisiti di privacy, sicurezza e conformità richiesti da Microsoft per tutti i suoi prodotti: l'uso di Copilot non comporta alcuna divulgazione aggiuntiva di informazioni.

Microsoft offre varie risorse per adattare l'intelligenza artificiale in classe

Microsoft Copilot è uno degli strumenti all'interno dell'ampio portafoglio dell'azienda Promuovere l’innovazione nell’apprendimento degli studenti e nell’esperienza degli insegnanti. In questo senso, per implementare efficacemente questo e gli altri strumenti, i responsabili IT di ciascun centro possono fare affidamento sulla piattaforma. Microsoft Imparadove Microsoft ha appena creato un file Nuova unità Il che aiuta a conoscere le capacità del copilota e a metterle in pratica. Puoi anche consultare Lui Blog della comunità tecnologicaDove troverai diverse risorse, consigli e notizie.

Man mano che le tecnologie di intelligenza artificiale diventano sempre più diffuse nel settore dell’istruzione, Microsoft continuerà a sviluppare materiali di formazione e a creare nuove opportunità per gli studenti di apprendere l’intelligenza artificiale. In effetti, l'azienda è stata lanciata Kit di adozione Per la classe che aiuta gli insegnanti a insegnare e supporta gli studenti nell'uso sicuro dell'intelligenza artificiale generativa. È una risorsa creativa che combina storie narrative con informazioni educative per creare esperienze di apprendimento coinvolgenti ed efficaci sia per insegnanti che per studenti.

