ChatGPT sta diventando pigro, quindi fai attenzione ai lavori e alle attività creati utilizzando l’intelligenza artificiale

GPT4, uno dei modelli di intelligenza artificiale più avanzati di OpenAI, introduce complessità tecniche. (Reuters/Dado Rovik)

Pubblicato sull’account ufficiale di S (Il social network precedentemente noto come Twitter) ChatGPTintelligenza artificiale OpenAIHa rivelato agli utenti della piattaforma che il modello noto come GPT4uno dei programmi più avanzati dell’azienda sta riscontrando problemi nel suo funzionamento.

“Abbiamo sentito i tuoi commenti così GPT4 È diventato più pigro (…) e questo non è intenzionale. “Il comportamento del modello potrebbe essere inaspettato e stiamo cercando una soluzione.” Fascicolo ufficiale Il quale ha anche sottolineato che ciò non è dovuto ad A aggiornare Ultimo perché l’ultima volta che è stata eseguita questa operazione è stato in quel giorno 11 novembre.

Anche se al momento non c’è alcuna conferma ufficiale OpenAI Laddove agli utenti viene comunicato che il problema è stato completamente risolto, la verità è che si tratta dello stesso account ChatGPT Ho pubblicato un messaggio sulle difficoltà legate all’addestramento di un modello di intelligenza artificiale.

“Esercizi diversi un esercizio“Anche l’utilizzo delle stesse informazioni può produrre modelli notevolmente diversi”, ha affermato la società, aggiungendo che queste differenze possono verificarsi nella “personalità, nello stile di scrittura, nel comportamento di rifiuto, nella valutazione delle prestazione Presenta anche evidenti pregiudizi politici, il che non è affatto auspicabile quando si crea un file intelligenza artificiale Ampiamente usato.

OpenAI non ha ancora confermato una soluzione completa ai problemi di prestazioni GPT4. (Gabe Jones/Bloomberg)

Dall’altro lato, OpenAI Ha inoltre confermato che il modo in cui testano il funzionamento dei modelli che creano (così come i loro successivi aggiornamenti) è morto “Test A/B” Dove si riceve feedback e si valutano le metriche delle prestazioni aziendali. intelligenza artificiale.

“Stiamo cercando di decidere se il nuovo modello rappresenta un miglioramento rispetto alla versione precedente per l’utente reale”, afferma l’azienda.

In questo senso, perché al momento non esiste una nuova intelligenza artificiale che la superi GPT4È probabile che sia così OpenAI Forse ci stiamo lavorando, ma finora gli sforzi non hanno ancora prodotto miglioramenti significativi rispetto ad altri.

OpenAI Ha anche confrontato il processo di creazione di un programma di intelligenza artificiale e ha notato che non è la stessa cosa che caricare informazioni sito webHa sottolineato che è stato “il lavoro letterale di diverse persone pianificare, creare e valutare un nuovo modello di chat”.

studio Università Cornell (Stati Uniti) hanno testato una capacità diversa intelligenza artificiale Per battere la chiamata “Test di Turing”Questa è una valutazione che mette alla prova la capacità di un computer di imitare il comportamento umano.

L’intelligenza artificiale ha condotto il test di Turing per determinare quanto sia accurato quando si tenta di imitare un essere umano. (microservizi)

Supportato dalla chat virtuale, 652 persone Dovevano finire 1.810 commenti Dovevano cercare di determinare se stavano parlando con un essere umano o con un altro essere chatbot.

ricercatori, Cameron Jones E Benjamin Bergenhanno utilizzato una selezione fino a 25 Modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) Diversi che includevano diverse versioni di ChatGPTincluso GPT4oltre ad altri programmi che sono stati sottoposti a questa valutazione e hanno prodotto la massima convergenza 41% Comportamento simile a quello di una persona reale.

Questo punteggio è il più alto raggiunto e rappresenta tutte le valutazioni a cui è stato sottoposto intelligenza artificialeÈ stato in grado di “ingannare” l’umano in 41 tentativi su 100.

Benché Prova di Turing indica che l’obiettivo “ideale” è che l’IA superi la valutazione almeno il 50% (o anche il 70%) delle volte, e che GPT4 Non ha ancora raggiunto questo numero (anche se è molto vicino al minimo), ma il tasso di successo riflette la differenza di abilità tra loro gpt (gratuito) e GPT4 (Programmazione rata).