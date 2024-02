Villa sostenibile per il fine settimana / T3 Architects

© Fu Dao

250 mq

2023

Fornitori Marchi e prodotti utilizzati in questo progetto architettonico Fornitori: Daikin, Havel, Kelvin e Lux, Maiorca, Panasonic, Moneta da due soldi, SAMSUNG, Totò

© Fu Dao

Descrizione fornita dal team di progetto. T3 Architects e lo studio di architettura KANOPÉA hanno progettato questa villa tropicale a Ho Tram, nel sud del Vietnam, secondo principi bioclimatici. In questo caso, il cliente desiderava una residenza secondaria per trascorrere del tempo con la famiglia nella bellissima campagna vietnamita, lontano dal trambusto di Ho Chi Minh City. L'obiettivo di T3 è stato quindi quello di realizzare una villa su un unico piano immersa nel verde, funzionale, piacevole da vivere e completamente aperta sul giardino.

© Fu Dao

© Fu Dao

Come in ogni progetto, il team T3 ha studiato i principali venti, le precipitazioni e la direzione del sole, cercando di sfruttare al meglio il terreno per progettare una casa confortevole che invita a sensazioni di calma interiore. La casa è composta da due entità: la prima comprende tutti gli spazi comuni della famiglia, ben ventilati e completamente aperti sul giardino, mentre l'altra parte è climatizzata, completamente isolata con lolla di riso sul tetto, utilizzando blocchi di cemento leggero per evitare allagamenti . Inerzia eccessiva, pur consentendo la ventilazione naturale in tutte le stanze. L’idea è ridurre la dipendenza dall’aria condizionata. Queste due entità formano un volume a forma di “T”, con l'ala più privata (che ospita le camere da letto e gli uffici) affacciata sulla strada sterrata, mentre lo spazio familiare/pubblico si estende nel giardino ed è completamente aperto su di esso. Posizionando il volume delle camere da letto perpendicolarmente alla stradina si crea una sorta di “zona cuscinetto”, garantendo un elevato livello di privacy al soggiorno, alla cucina e alla zona piscina.

© Fu Dao

Di fronte all'ingresso, T3 si trova nel garage, che funge anche da ripostiglio, accanto ad un giardino privato dedicato alla suite padronale, in particolare collegando il bagno coperto aperto verso l'esterno per beneficiare di luce naturale e ventilazione. Le porte scorrevoli consentono di chiudere la casa quando necessario, ma nel complesso questo spazio è ventilato naturalmente e i ventilatori a soffitto migliorano il comfort riducendo il consumo energetico. La zona pranzo esterna con barbecue è collegata al soggiorno, permettendovi di godervi serate tropicali tenendo lontani insetti e altre creature grazie ad un terrazzo rialzato rispetto al naturale livello del suolo. Inoltre, sul retro del giardino, di fronte alla piscina, è presente una palestra.

© Fu Dao

L'intero edificio è stato progettato con ampie gronde isolate in lolla di riso (da 20 a 30 cm di spessore) per impedire il trasferimento di calore attraverso il tetto, fornendo temperature molto più basse rispetto all'esterno e proteggendo le facciate dalla pioggia durante la stagione dei monsoni. Il progetto illuminotecnico realizzato dallo studio Kobi Lighting mette in risalto l'architettura e crea spazi con diversi livelli di luce a seconda dei ritmi e degli stati d'animo degli utenti, seguendo anche un approccio sostenibile che contribuisce a ridurre l'inquinamento luminoso prevalente nelle grandi città.

© Fu Dao

Diagramma: tagliato

Ultimo ma non meno importante, il paesaggio è stato attentamente progettato per fornire un ambiente tropicale selezionando specie autoctone che migliorano la biodiversità e piante e alberi che richiedono una manutenzione minima, un punto cruciale per una villa per il fine settimana, in linea con un approccio parsimonioso e locale al paesaggio. . Infine, con l'aumento della popolazione nelle grandi città e i ritmi di vita frenetici, sempre più persone scelgono di trasferirsi o acquisire una residenza secondaria in un luogo tranquillo per godersi i piaceri semplici ma essenziali della vita: la natura, la famiglia e gli amici. Crediamo che T3 sia riuscito a soddisfare questo desiderio di fuga dalla città mantenendo la logica della sostenibilità, dell'economia e della semplicità e incorporando i principi dell'architettura bioclimatica.