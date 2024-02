Kombucha dell'Estremadura, diventata una bevanda mondiale | un lavoro

Beatrice Magro, sua madre le disse, “Dio venne a vedere” quando nel 2016 provò questa bevanda fermentata a base di tè: “Sentivo che il kombucha era ciò che dovevo fare nel mondo”. Quel momento di provvidenza è arrivato in California, prima tappa di un viaggio intorno al mondo iniziato poco prima con uno zaino e 16mila euro. Ha unito l'avventura di viaggio con l'avventura imprenditoriale, intrapresa anche dalla sua cara amica e co-fondatrice, Nuria Morales, e da sua madre, Milagros Nogales, e circa tre mesi dopo il suo ritorno, nel marzo 2017, l'azienda che aveva immaginato è diventato realtà. . la realtà.

La California è stata il punto di partenza. “In quella prima fase andai a vedere una fabbrica di kombucha”, ricorda. Lungo la strada, un po' più a sud, anche il suo migliore amico, un ingegnere chimico, divenne il suo compagno. Morales è andato a trovarla mentre era in Bolivia e hanno viaggiato insieme per alcune settimane: “È stato allora che l'ho convinta a tornare e iniziare a lavorare sulla nostra ricetta”, ricorda l'amministratore delegato.

Durante il viaggio, la cofondatrice ha portato con sé l'idea, ma ha lasciato dietro di sé i suoi risparmi. Dice di essere tornato con 1.500 euro, la somma che ogni membro doveva contribuire alla fondazione della società. Poco dopo essersi stabiliti nell'”angolo” di un magazzino nella loro città dell'Estremadura, Friginal de la Sierra, chiesero un prestito all'allora marito di Magro, Daniel Romero Abreu, che in seguito divenne il loro “primo investitore”.

Nel maggio 2017 si sono recati nelle immediate vicinanze in cerca di finanziamenti. “Erano familiari e amici ai quali abbiamo detto: 'Faremo tutto il possibile per far funzionare tutto questo, ma potresti perdere i soldi che ci lasci.' “Perché ovviamente non avevamo un uomo”, ricorda la donna di circa 37 anni dell'Estremadura. “Sono diventati i nostri primi investitori e sono ancora con noi oggi”, aggiunge.

La prima busta paga dell'azienda era a nome di Milagros Nogales: “È sempre stata casalinga, ha rinunciato completamente alla sua vita per crescere i suoi tre figli, e in Comfida ha trovato la sua prima opportunità di lavoro”. L’azienda impiega un centinaio di persone, di cui circa l’80%, secondo la cofondatrice, sono donne rurali, un impegno in cui convergono due pilastri fondamentali del suo progetto: creare ricchezza in questo tipo di ambiente e generare ricchezza. Opportunità a disposizione delle donne.

quota di mercato

Sette anni dopo, Komvida detiene una quota di mercato superiore al 50%, un fatturato di circa 12 milioni di euro ed è in utile dal terzo anno. “Siamo un’azienda sostenibile, con un ottimo EBITDA [beneficio de explotación]”Non abbiamo lasciato la nostra mente senza pensare alla redditività e senza pensare che questa, soprattutto, deve essere sostenibile”, dice Magro. Le sue bottiglie grasse raggiungono i consumatori attraverso 14.500 punti di distribuzione e vendita online, dove hanno anche un modello di abbonamento .

Il suo mercato principale è quello nazionale, ma come Magro ai suoi tempi, i suoi prodotti raggiungono altre latitudini. Oltre a continuare a crescere e consolidarsi in Spagna, vogliono anche conquistare una leadership continentale: “Continuare a creare ricchezza negli ambienti rurali, non solo a Friginal, ma esportandola, generando opportunità tra le donne, che costituiscono pilastri importanti come il nostro Take Our Kombucha pilastro in tutta Europa.Al momento sono presenti in Portogallo, Polonia, Repubblica Ceca e Ungheria, anche se rappresentano ancora una parte molto piccola delle loro vendite.L'obiettivo, in termini di numeri, è di superare i 50 milioni di fatturato e 10 milioni tra EBIT e consumi nel 2028.

