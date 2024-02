Fino all'80% di sconto: saldi flash, porte chiuse e altre offerte il 29 febbraio

Questi sono i principali negozi e le offerte che propongono per il 29 febbraio con uno sconto dell'80%. – Informazioni sulla configurazione di credito/TikTok/Ripley

Questo Giovedì 29 febbraio, i grandi magazzini hanno creato una nuova celebrazione per presentare le loro migliori promozioni nei loro stabilimenti. Sia che si chiamino come “Termina il salto“,”Chiudi le porteO senza un nome speciale, Ripley, Falabella E Oh Sono entrati in questa storia con sconti fino all'80% in migliaia di categorie di prodotti.

Da Offerte Hanno termini diversi, alcuni sono solo per gli acquisti online e altri solo per gli acquisti fisici, e abbiamo raccolto tutte le informazioni su di essi in un unico posto. Offerte che hanno di più sconto In questo Negozi?

Questo 29 febbraio È un giorno che appare solo ogni quattro anni. Pertanto, molti negozi in tutto il mondo hanno deciso di usarlo come scusa per l'esposizione Sconti Prezzi davvero straordinari e senza precedenti per i suoi clienti. In Perù, grandi magazzini come Ripley's, Flabella e Occel mettono in risalto la giornata con questo modo di donare Promozioni In diverse categorie.

Queste le offerte dei grandi magazzini per il 29 febbraio. – Infobae Configurazione Crediti / Cultura RF / Jockey Plaza

Ripley È stato uno dei primi ad annunciare questa iniziativa il 29 febbraio, giorno che, come è noto, ricorre solo ogni quattro anni. Per questa caratteristica il grande magazzino odierno ha “Asta saltata'.

Questa attività offrirà sconti su prodotti a scatola aperta o con imballaggio aperto: articoli che sono stati disimballati ma sono in condizioni eccellenti. Quindi i prodotti che verranno introdotti in questo modo saranno telefoni cellulari, laptop, altoparlanti e altri dispositivi elettronici Sconti fino all'80%.

Tuttavia, anche se lo èL'attività sarà svolta in tutti i 33 negozi Ripley's presenti sul territorio nazionaleQueste offerte saranno disponibili solo se partecipi Negozi fisici“Non include offerte online e non è cumulabile con altre promozioni.”

Anche se questo non significa questo Acquisti online Non hai le tue offerte. Solo per oggi puoi accedere a questi sconti sugli acquisti online.

Spedizione gratuita su Materassi, letti e scrivanie

Sconto del 15% su Cellulari, televisori e computer portatili E altri articoli elettronici

Sconto del 30% su Stanze chiuse In marchi come Lacoste e Next+

Fino al 60% di sconto Profumi

I grandi magazzini in Perù offriranno sconti sugli articoli elettronici. -Andina Credito

Sì, bene Falabella Non ha annunciato un evento nei suoi negozi fisici, ma ha piuttosto chiuso dinamicamente le porte del suo negozio virtuale 29 febbraiocon Sconto aggiuntivo del 29%. – Cioè in aggiunta ai consueti sconti che già prevede sui suoi prodotti. Tuttavia, questa offerta sarà disponibile solo per le seguenti categorie di prodotti:

Stanze chiuse Per uomini, donne e bambini, in marchi come Mango, Basement, Sybilla, University Club, Denimlab, Doo Australia, La Martina, Wolf & Hank e altri.

abbigliamento sportivo

governatore

scarpe sportive

Tuttavia, il negozio virtuale ha a disposizione anche altri sconti. Sconti fino al 50% sui prodotti elettroniciCome televisori, computer portatili, ecc.

Falabella offrirà sconti sul suo sito web. – Accredito postale

E infine anche Oh Ha aderito alle offerte di oggi, dove offre anche sconti fino all'80%. Inoltre, in questo caso, questo Cierra Puertas inizierà il 29 febbraio, ma durerà fino al 3 marzo.

Le offerte di Oeschle sono molto più che semplici sconti. Da quando con Carta Oh! Offre acquisti fino a Sei rate senza interessi. Queste le promozioni:

30% in più governatore

30% in più Trapunta

Fino al 50% di sconto sandali

Fino al 40% di sconto Profumi

Fino al 50% di sconto Negozio di giochi (E 80% su giochi selezionati)

Fino al 50% di sconto Vestiti e scarpe Gli sport

Sconto fino al 70% su Macchine sportive

E solo in questo Chiudi le portepuoi ritirare i tuoi articoli gratuitamente, ricevere la spedizione lo stesso giorno e la consegna gratuita S/99 su moda e scarpe. E un ulteriore 10% con il tuo Oh! E l'applicazione Agora.