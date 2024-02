BBVA lancia un'unità per finanziare l'innovazione nel campo delle “tecnologie pulite”

CEO di BBVA, Onur GençLo ha confermato lui, intervenuto all'apertura della terza sessione del Forum sulla Sostenibilità Le banche sono intermediari chiave per finanziare la decarbonizzazione dell’economia. A suo avviso, le entità fungono da catalizzatori per aiutare i loro clienti e l’intera comunità a garantire una transizione ordinata. E così ha scelto Riparazioni ambizioso E Incentivi Adeguata Sviluppare le tecnologie pulite necessarie per rimuovere il carbonio, soprattutto nella sua fase iniziale.

Lui Forum sulla sostenibilità BBVA III È stato condiviso Ignacio S. JalanPresidente dell'Iberdrola; Patrizia Espinozaex segretario esecutivo della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici; Megan SharpCEO di Carbon Removal Partners; Pierre Etienne, amministratore delegato Hy24; Julia Renaud, direttrice europea dell'Advanced Energy Fund di Bill Gates; E l'esperto Juan VerdeConsigliere dell'amministrazione Biden per le questioni ambientali. Allo stesso modo, sono intervenuti Martin Fernández PradoPresidente dell'Autorità Portuale di La Coruña; Sara RamisCliente Principale e Direttore Marketing e Sostenibilità del Gruppo Barceló Santiago Saggioamministratore delegato di Atlantica.

Inoltre, hanno partecipato anche per conto di BBVA Javier Rodriguez Soler, Direttore globale della sostenibilità, Banca commerciale internazionale; Antonio BravoDirettore globale, Strategia di sostenibilità, Banca commerciale internazionale; Antonio Balabriga, Direttore globale, Sustainability Intelligence; e Peio Belausteguigoitia, Direttore nazionale di BBVA in Spagna.

Nelle tavole rotonde si sono discussi temi legati al tema La sfida globale e aziendale della sostenibilitàO l’agenda climatica dal punto di vista americano o il potere dell’innovazione per rimuovere il carbonio. Inoltre, sono stati presentati progetti di riferimento nel campo della sostenibilità di aziende e istituzioni spagnole e internazionali.

Questo evento è stato il primo a svolgersi a BBVA City, la sede centrale dell'entità a Madrid Certificazione di sostenibilità assegnata da Eventsost. Si tratta di un riconoscimento del lavoro svolto dalla Banca per rendere il BBVA Sustainability Forum III un evento rispettoso dell'ambiente e dell'ambiente.