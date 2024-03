Qual è la soluzione migliore per riscaldare le piscine tutto l'anno a basso costo?

La tecnologia PEISA consente di risparmiare fino all'80% di energia elettrica (PEISA)

industria Riscaldamento della piscina Continua a sviluppare soluzioni efficaci e rispettose dell'ambiente. Al fine di fornire comodità senza mettere a repentaglio la sostenibilità o le risorse finanziarie dell'utente, Besa – L'azienda argentina leader da 45 anni nel campo della climatizzazione – ha presentato il suo nuovo prodotto Pompa di calore

“Assorbe il calore dall'aria esterna e lo trasferisce all'acqua della piscina, utilizzando una quantità minima di energia elettrica. Ciò lo rende il sistema più efficiente dal punto di vista energetico e con il minor impatto ambientale sul mercato”, ha spiegato il team di ingegneri di PEISA.

Questa nuova tecnologia non solo consente di riscaldare le piscine in modo efficiente tutto l’anno, ma riduce anche notevolmente il consumo energetico.

“Le nostre pompe di calore sono progettate per ottimizzare il riscaldamento dell’acqua con la migliore efficienza e i più bassi consumi, risparmiando fino all’80% di energia elettrica, perché funzionando con il calore ambientale accumulato nell’aria, producono la maggior parte dell’energia necessaria”, spiega l’Ingegner Gentile, Direttore tecnico della PEISA Per il riscaldamento della piscina.

La tecnologia della pompa di calore PEISA consente il controllo remoto del riscaldamento della piscina (PEISA)

Prima di tutto, il tuo Efficienza energetica Si traduce in un notevole risparmio energetico, contribuendo ad uno stile di vita sostenibile ed ecologico.

IL durabilità È uno dei principali punti di forza delle pompe di calore BesaGrazie allo scambiatore in titanio resiste nel tempo, anche in zone con acqua dura. Oltre a resistere a livelli elevati di salinità e cloro, la pompa mantiene la sua efficienza e capacità di riscaldare indipendentemente dalle stagioni, il che si traduce in un investimento intelligente a lungo termine.

da parte sua, Tecnologia inverter Ti permette di riscaldare l'acqua della tua piscina ad un costo molto contenuto, poiché ha la possibilità di variare la potenza in base alla richiesta, consumando solo quanto necessario per raggiungere la temperatura desiderata.

Va notato che il refrigerante R32 è l'articolo preferito Ridurre i consumiGrazie ad una maggiore resa termica.

Lui Funzionamento silenzioso È alimentato dal compressore e dalla ventola della pompa.

Quindi, una volta acceso, inizia a ruotare lentamente e ad aumentare la velocità secondo necessità. Evitando avviamenti costanti e arresti improvvisi e operando a velocità inferiori, producono livelli di rumore molto bassi rispetto ad altri sistemi Acceso spento– Che aiuta a creare un ambiente tranquillo.

Inoltre – grazie Tecnologia Wi-Fi– Le funzioni del dispositivo possono essere controllate in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo, anche con l'aiuto di assistenti virtuali come Alexa e Google Home.

Squadra di ingegneri Besa Ha spiegato che le sue pompe di calore con tecnologia inverter sono destinate all'uso domestico, industriale e ricreativo (alberghi e spa), nonché terapeutico e sportivo (club o istituzioni sociali). Così come per piscine aperte o chiuse, di qualsiasi disegno o materiale da costruzione.

PEISA, come parte del gruppo FV, offre quindi un servizio completo che va oltre la semplice vendita di attrezzature. “Avere un prodotto PEISA significa avere il supporto del marchio leader in qualità, tecnologia, garanzia e il miglior servizio tecnico del paese. Non stiamo parlando solo di investire in un prodotto premium ma anche in tutta la consulenza e i servizi”, ha affermato Franz Kline, direttore commerciale di PEISA. Possiamo fornire solo il servizio post-vendita.”

Puoi saperne di più a riguardo Pompa di calore Per piscine Besa un lavoro clicca qui.