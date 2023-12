Samsung Electronics presenta al CES 2024 una nuova linea di aspirapolvere che ridefiniscono la pulizia domestica attraverso l'intelligenza artificiale potenziata

Samsung applica la più recente tecnologia di intelligenza artificiale al suo robot aspirapolvere e lavapavimenti con funzione di pulizia a vapore

Samsung Electronics Co., Ltd. ha annunciato che introdurrà una nuova linea di aspirapolvere alimentati Intelligenza Artificiale (AI) Avanzato dentro CES®2024. Jet Bot combinato congiunto™, Il robot aspirapolvere e scopa offrirà funzioni avanzate di intelligenza artificiale e pulizia a vapore Per ottenere un'esperienza di pulizia più semplice per gli utenti.

“Sono entusiasta di presentare la nostra innovativa linea di aspirapolvere per il 2024, Bespoke Jet Bot Combo™, che sfrutta la nostra più recente tecnologia AI per migliorare notevolmente l’usabilità”, ha affermato Muhyung Lee, Vicepresidente esecutivo e Responsabile del Customer Experience Team di Bespoke. Jet Bot Combo™. Business Unit Dispositivi Digitali presso Samsung Electronics. “Potendo al suo interno una pulizia potente, il nuovo robot aspirapolvere migliora l’esperienza di pulizia del consumatore con funzionalità innovative. “Crediamo fermamente che renderà la pulizia più piacevole per i nostri clienti”.

Combo Jet Bot™ su misura[1] Offre una gamma di funzionalità avanzate basate sull'intelligenza artificiale[2] Per una casa più pulita

Bespoke Jet Bot Combo™ è un robot aspirapolvere e lavapavimenti basato sull'intelligenza artificiale che migliora l'esperienza dell'utente durante e dopo la pulizia. Il riconoscimento avanzato degli oggetti basato sull'intelligenza artificiale applicato al Bespoke Jet Bot Combo™ si evolve da Tecnologia precedentemente introdotta nel Bespoke Jet Bot™ Intelligenza Artificiale+. Aumenta il numero di oggetti che può riconoscere, consentendo una guida più precisa grazie al sensore 3D applicato.

Il miglioramento più notevole è che il riconoscimento degli oggetti tramite intelligenza artificiale può anche riconoscere spazi vuoti e macchie per fornire agli utenti esperienze di pulizia migliori. Identifica e classifica le aree designate, come il soggiorno e la cucina, e suggerisce automaticamente la creazione di “zone vietate”, come il bagno, il balcone o il corridoio, per garantire che il robot aspirapolvere eviti le aree designate. Nel frattempo, quando Bespoke Jet Bot Combo™ rileva una macchia, ritorna alla stazione di pulizia per riscaldare i panni con vapore ad alta temperatura e acqua, quindi ritorna nell'area. Con i potenti mop rotanti da 170 giri al minuto, puoi pulire efficacemente le macchie ostinate. Questo Il risultato è una pulizia autonoma altamente efficace che riduce al minimo l'intervento dell'utente in una varietà di ambienti.

Inoltre, il modello può rilevare il tipo di pavimento per fornire una pulizia avanzata, utilizzando una funzione chiamata AI Floor Detect. Distingue tra pavimenti duri e tappeti e poi aumenta automaticamente la potenza di aspirazione, adatta a pulire anche la polvere più profonda dai tappeti. Inoltre, aiuta a evitare che i tappeti degli utenti si bagnino e si sporchino a causa dei panni sporchi. Quando Bespoke Jet Bot Combo™ rileva un tappeto, determina se sollevare o separare i panni nella stazione di pulizia per fornire una soluzione migliore contro la contaminazione incrociata.

Il Bespoke Jet Bot Combo™ si prende cura dell'ultimo minuto della tua esperienza di pulizia. La stazione di pulizia fornisce un sistema di pulizia completo in 3 fasi per i panni, tra cui lavaggio automatico, pulizia a vapore e asciugatura automatica ad aria calda. Dopo Dopo aver lavato i panni con acqua calda riscaldata dal vapore ad alta temperatura, spruzzare vapore su di essi per prevenire la formazione di odori sgradevoli. Più mantenimento della salute.

Disponibilità

Per esperienze di prima mano con Bespoke Jet Bot Combo™, i partecipanti al CES® 2024 possono visitare lo stand Samsung. È attualmente in fase di sviluppo e le funzionalità sopra descritte sono soggette a modifiche.

[1] Attualmente in fase di sviluppo e soggetto a modifiche.