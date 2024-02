Il settore della birra inciampa nel 2023: le sue vendite sono in calo per la prima volta dopo la pandemia | Economia

Nel 2023, per la prima volta dopo la pandemia, il settore della birra ha registrato il primo calo delle vendite. Cerveceros de España, l'associazione a cui appartengono aziende come Mahou San Miguel, Damm e Heineken España, ha indicato giovedì nel suo bilancio annuale che le vendite di questa bevanda sono diminuite dello 0,7%.

La chiave del vacillamento del settore della birra nel 2023 sono i dati negativi registrati nel secondo trimestre dell’anno, quando le vendite sono diminuite del 6,1% e dell’1,5% nel terzo trimestre. Il mese peggiore è stato dicembre, quando, secondo il documento, è stato evidente “il declino del settore dell’ospitalità”. “I numeri mostrano una tendenza molto preoccupante su come la situazione potrebbe evolversi negativamente nel 2024. Pertanto, l'appello che vogliamo fare è quello di coccolare i consumi”, ha affermato Jacobo Olalla, direttore generale di Cerveceros de España.

Nel 2023, però, è entrata in vigore la birra analcolica: i suoi volumi di vendita sono aumentati del 3,5% rispetto al 2022, in aumento del 3,1% rispetto al dato registrato nel 2019.

L'associazione sottolinea che questa diminuzione del numero di vendite lo scorso anno si è verificata nonostante l'aumento del numero di turisti stranieri venuti in Spagna, che ha stabilito un nuovo record di 85 milioni. Il consumo di questa bevanda da parte degli stranieri rappresenta circa il 6% della spesa totale dei turisti.

Nonostante le vendite di birra nel 2023 siano state negative, l'associazione è ottimista e prevede che la produzione rimanga stabile e che l'andamento delle esportazioni raggiunga numeri storici di oltre quattro milioni di ettolitri. L’importanza della birra nel settore dell’ospitalità in Spagna è che era la bevanda più consumata nelle strutture, rappresentando il 42,5% della quota di valore e contribuendo per il 25% al ​​reddito della struttura.

Coprire il successo

Secondo il documento, il 20% dei comuni spagnoli non dispone di bar e il 14% ne ha solo uno. Inoltre, secondo i dati dello studio, negli stabilimenti con meno di 10 dipendenti la birra rappresenta fino al 40% del loro reddito. La dimensione sociale dell'ospitalità.

“I libri non possono essere giudicati dalla copertina. I bar lo fanno”, ha detto Casemiro Maho, fondatore della Maho Brewing Company. Questa frase è ancora viva, poiché il 90% della birra viene consumata con altri alimenti. Questa è una bevanda a base di malto è la bevanda preferita sia dagli spagnoli che dai turisti stranieri per accompagnare le tapas, secondo questo documento. L'associazione sottolinea che abbinare la birra alle tapas è un grande valore aggiunto per il bar.

