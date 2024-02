Le scuole in Spagna utilizzano Google. La Danimarca ha stabilito di aver violato la privacy dei bambini.

Mentre il Scuole A Spagna Continua a utilizzare i Servizi Google Generalmente, Danimarca Li fermerà. L'autorità danese per la protezione dei dati (Datatilsysnet) ha scoperto che il colosso tecnologico statunitense utilizza Dati Subordinare studenti Viola la legge europea in materia Privacy.





In lancio Mercoledì l’autorità di regolamentazione danese ha stabilito che Google non ha alcuna base legale per estrarre e utilizzare i dati “per i propri scopi”. studenti Chi fa i compiti con il laptop Chromebook E con il servizio di formazione Google Workplace for Education.

Finora, Google ha utilizzato i dati degli studenti per misurare le prestazioni e sviluppare nuove funzionalità, alcune delle quali fa affidamento intelligenza artificiale (AI) — per la tua piattaforma educativa, ma anche per il tuo browser Cromato e il suo sistema operativo. La spiegazione di Datatilsysnet è che questo uso contravviene alla legislazione non garantendo la privacy dei bambini. L'organismo di regolamentazione consente che i dati vengano utilizzati per fornire servizi, migliorarne la sicurezza, facilitare la comunicazione e rispettare gli obblighi legali.

Divieto all'orizzonte

L'autorità ha affermato nella sua decisione che le città danesi non avevano svolto un lavoro sufficientemente completo per identificare rischio Cosa rappresentano i prodotti Google prima che ne venga concessa la licenza per l'uso Scuole Locale. Di conseguenza, ha ordinato a 53 comuni del paese di modificare le loro pratiche per interrompere il trasferimento dei dati degli studenti a Google o ottenere una base legale e garantire che la società si astenga da tale uso illecito.





I consigli comunali hanno tempo fino al 1 marzo per spiegare come rispetteranno la decisione. A partire dal 1° agosto sarà completamente vietato l'uso non autorizzato dei dati. Questa restrizione non si traduce direttamente in a il divieto Per i Chromebook, ma presenta importanti limitazioni. Google potrebbe scegliere di cambiare le sue modalità per adeguarsi alla normativa europea Protezione dati. In caso contrario, si potrebbe verificare la graduale rimozione di questi computer dalle scuole danesi.

Le autorità danesi hanno impiegato quattro anni e mezzo per giungere ad una conclusione. Allora era un padre e un attivista Preoccupato per la presenza di Google nelle scuoleJesper Graugaard, l'autorità di regolamentazione, ha avvertito che la società potrebbe essere coinvolta nell'uso improprio dei dati di minori, come è stato documentato.

E in Spagna?

I Google Chromebook sono diffusi da anni nelle scuole spagnole. Implementato Ha generato dubbi Soprattutto tra i difensori Diritti digitaliche richiede alle autorità Scommettere su alternative generiche Che non beneficia dei dati degli studenti. “Le scuole e gli istituti producono moltissimi contenuti e non possiedono i loro materiali”, spiega Simona Levy, fondatrice della piattaforma attivista Xnet. “La gestione di questi dati può avere delle conseguenze”.

Il giornale contattò B Agenzia spagnola per la protezione dei dati (AEPD) per verificare se sono in corso ricerche sull'utilizzo di Google in classe. L'anno scorso, il regolatore spagnolo È già stato aperto un fascicolo disciplinare Al Ministero dell'Istruzione delle Isole Canarie per non aver incluso una valutazione d'impatto nel suo accordo con Google, in violazione della legge europea. Tuttavia molti esperti, compresi quelli di Xnet, lo ritengono insufficiente.