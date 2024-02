©Reuters.



Brookfield Asset Management (BAM) ha concluso la teleconferenza del quarto trimestre del 2023 con una nota positiva, riportando ottimi risultati finanziari e progressi strategici. La società ha raccolto una quantità significativa di capitale di 140 miliardi di dollari, di cui 93 miliardi di dollari sono stati raccolti lo scorso anno e si prevede che riceverà ulteriori 50 miliardi di dollari a causa dell'imminente chiusura del conto di AEL Insurance. Le commissioni e gli utili distribuibili sono aumentati del 6% arrivando a 2,2 miliardi di dollari. Brookfield ha sottolineato il proprio impegno nel fornire un valore eccezionale ai clienti e agli investimenti per espandere le proprie capacità di raccolta fondi, assicurazioni e patrimonio privato a livello globale.

Con quasi 300 miliardi di dollari in gestione in settori pronti per il consolidamento, come le infrastrutture, le energie rinnovabili e la transizione energetica, la società prevede di diventare ancora più dominante dopo la fusione. La Banca Al-Maghrib sta inoltre lanciando una piattaforma di infrastrutture finanziarie e ha annunciato un Fondo di trasformazione catalitica in collaborazione con ALTÉRRA, rivolto ai mercati emergenti e in via di sviluppo. La società ha chiuso l'anno con un patrimonio gestito di 916 miliardi di dollari, in crescita del 16% rispetto all'anno precedente, e dispone di un patrimonio disponibile per uso futuro pari a oltre 100 miliardi di dollari.

Dati principali

Brookfield Asset Management ha raccolto 140 miliardi di dollari di capitale, rispetto ai 93 miliardi di dollari dello scorso anno.

Gli utili relativi alle commissioni e agli utili distribuibili sono aumentati del 6% a 2,2 miliardi di dollari.

L’azienda si sta concentrando su settori come le infrastrutture e le energie rinnovabili, in attesa del consolidamento del settore.

BAM lancia una piattaforma di pagamenti digitali e un fondo di trasformazione catalitica in collaborazione con ALTÉRRA.

La società ha chiuso il 2023 con un patrimonio gestito di 916 miliardi di dollari, in aumento del 16% rispetto all’anno precedente.

Sono disponibili più di 100 miliardi di dollari di polvere secca per investimenti futuri.

Aspettative dell'azienda

La Banca Al-Maghrib prevede una forte crescita nel 2024, con una crescita dei ricavi più rapida e una crescita dei costi più lenta.

La società prevede di raccogliere ulteriori 90-100 miliardi di dollari di capitale nel 2024, esclusa l’acquisizione di AEL.

Sono ottimisti circa la possibilità di rafforzare ulteriormente questo settore.

Ribasso evidenziato

La società ha riconosciuto l'esistenza di tensioni in alcune aree del mercato immobiliare commerciale, ma ritiene che presentino opportunità.

Aspetti positivi

La Banca del Marocco prevede che la liquidità accelererà nel corso del 2024 con la stabilizzazione dei tassi di interesse.

All’inizio del primo trimestre del 2024, la società ha riscontrato un forte supporto alle offerte e alla valutazione di asset di alta qualità.

fallimento

Non si prevede che gli interessi trasportati contribuiscano in modo significativo agli utili distribuibili nel prossimo futuro.

Punti salienti

L'obiettivo di raccolta fondi della Banca Al-Maghrib compreso tra 15 e 20 miliardi di dollari è una cifra netta, con un significativo potenziale di crescita nel settore assicurativo.

Si prevede che la crescita dei fondi operativi (FRE) nel 2024 supererà l’obiettivo di un CAGR compreso tra il 15% e il 20%.

I volumi delle transazioni all’inizio del primo trimestre del 2024 sono già superiori ai volumi del terzo o quarto trimestre del 2023.

Le iniziative strategiche di Brookfield Asset Management, come il lancio di nuovi fondi e piattaforme e attività aggressive di raccolta di capitali, sottolineano la fiducia dell'azienda nella sua traiettoria di crescita e nella capacità di sfruttare le opportunità di mercato. Con un buon inizio del 2024 e un’ampia riserva di polvere secca, la Banca Al-Maghrib è ben posizionata per navigare e potenzialmente trarre vantaggio dal contesto dinamico del mercato.

Approfondimenti su InvestingPro

Brookfield Asset Management (BAM) ha mostrato una forte performance finanziaria, come mostrato dai dati recenti, in linea con il tono ottimista della sua teleconferenza del quarto trimestre del 2023. Secondo i dati di InvestingPro, BAM ha una capitalizzazione di mercato di 61,91 miliardi di dollari, con un rapporto prezzo/utili (PER) è 7,88, il che indica che la società è probabilmente sottovalutata rispetto ai suoi concorrenti del settore. Ciò è supportato dal periodo di dodici mesi fino al terzo trimestre del 2023, in cui il rapporto P/E rettificato è stato pari a 11,76, indicando una solida base di utili.

Notevole anche la crescita dei ricavi della società, con un aumento del 19,86% nei dodici mesi successivi al terzo trimestre del 2023 e un margine di profitto lordo straordinariamente elevato del 76,88%, a dimostrazione dell'efficienza delle operazioni della Banca Al-Maghrib e della sua potenziale redditività. Questi numeri completano l’attenzione strategica della Banca Al-Maghrib sull’espansione in tutti i settori attraverso il consolidamento e il lancio di nuove piattaforme.

In termini di redditività, BAM ha registrato una forte performance negli ultimi tre mesi, con un rendimento totale del prezzo del 30,62%, come mostrato in un suggerimento di InvestingPro. Questa tendenza testimonia la flessibilità dell'azienda sul mercato e la fiducia degli investitori nella sua direzione strategica. Un altro suggerimento di InvestingPro rileva che gli analisti si aspettano che la società sia redditizia quest’anno, il che è coerente con le prospettive positive di BAM per il 2024.

Gli ottimi parametri finanziari di Brookfield Asset Management e il sentiment positivo degli analisti forniscono maggiore fiducia nella capacità della società di mantenere la sua traiettoria di crescita e di sfruttare le opportunità di mercato nel prossimo anno.

