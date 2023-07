Samsung Electronics ha lanciato la Samsung Climate & Circularity Tech Challenge in collaborazione con Extreme Tech Challenge – Samsung Latin America Newsroom

Samsung Electronics ha collaborato con l’Extreme Tech Challenge (XTC), la competizione e l’ecosistema di Samsung Electronics inizio Il più grande evento al mondo per gli imprenditori che si occupano di sfide globali, per lanciare il proprio concorso per startup: Samsung Climate & Circularity Tech Challenge.

Sfida gli innovatori a pensare a un futuro migliore

Dopo aver annunciato la sua nuova strategia ambientale nel settembre 2022, Samsung ha lavorato a stretto contatto con startup Investire e sviluppare tecnologie innovative in grado di aiutare il pianeta.

Per promuovere questi sforzi, Samsung e XTC hanno annunciato la Samsung Climate & Circularity Tech Challenge. Concentrandosi sull’economia circolare e sui cambiamenti climatici, questa competizione cerca di identificare nuove soluzioni pionieristiche che siano in linea con i valori della nuova strategia ambientale di Samsung.

I partecipanti sono incoraggiati a presentare idee che affrontino la circolarità delle risorse in relazione non solo alle fasi di elaborazione, selezione ed estrazione, ma anche all’innovazione del cambiamento climatico in relazione alla misurazione, gestione, riduzione e compensazione delle emissioni di carbonio. Le voci selezionate possono essere prese in considerazione per l’implementazione in un’ampia gamma di prodotti Samsung e processi di produzione associati.

La Samsung Climate & Circularity Tech Challenge è aperta a fondatori e innovatori della tecnologia per sempre. Oltre ad avere l’opportunità di vedere le loro idee plasmare la prossima generazione di elettronica domestica, i partecipanti di successo avranno l’opportunità di conoscere la scena globale, nonché il potenziale di investimento e le partnership strategiche delle aziende. I vincitori riceveranno anche una parte della mostra Samsung al CES 2024 di Las Vegas, USA.

Coloro che sono interessati alla sfida possono presentare domanda prima della chiusura il 31 luglio 2023. I finalisti saranno annunciati il ​​28 agosto, prima dell’evento live finale del 18 settembre.

Per ulteriori informazioni sulla sfida, visita Sito ufficiale.