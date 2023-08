La Cina era in contrazione durante la prima metà di quest’anno

José Luis Cava ha osservato con tono un po’ sarcastico che le autorità cinesi hanno “suggerito ufficialmente” agli analisti economici cinesi di evitare di dire nei loro rapporti che l’economia cinese è in pericolo di recessione. “Non avrei mai pensato che la professione di analista economico fosse così precaria, che usare la parola deflazione avrebbe portato la polizia segreta cinese a presentarsi a casa tua alle tre del mattino”.

La prima domanda che si pone oggi è: può un paese con queste pratiche provare a lanciare una valuta che viene utilizzata come riserva globale e di cui si fidano le banche centrali del resto del mondo? “Secondo me, ovviamente no.” In secondo luogo, l’esperto si chiede se l’economia cinese sia in recessione. “Se prendiamo in considerazione il deflatore del PIL, dobbiamo tenerne conto L’economia cinese è stata in contrazione durante la prima metà di quest’anno..

L’indice dei prezzi al consumo per luglio è diminuito dello 0,3%. Rispetto per lo stesso mese dell’anno precedente. accanto a, L’indice dei prezzi alla produzione è diminuito del 4,4%. Rispetto per lo stesso mese dell’anno precedente. Il problema, secondo l’analista, sta nell’andamento che vediamo nel numero di mesi in cui notiamo diminuzioni del livello dell’inflazione.

“Inoltre, abbiamo riscontrato che l’indice dei prezzi al consumo e l’indice dei prezzi alla produzione hanno registrato una lettura negativa, cosa che non accadeva dal 2020. Pertanto, si può vedere che le pressioni sul livello dei prezzi si stanno allentando”. Anche così, il tasso di inflazione core è aumentato, cosa che Cava interpreta come un segno di ciò La domanda è “leggermente migliore” del previsto.

Successivamente, l’economista esamina i mercati obbligazionari. L’andamento dei rendimenti delle obbligazioni cinesi a 10 anni è chiaramente ribassista. Stiamo anche assistendo a un indebolimento dello yuan rispetto al dollaro”. Quindi, dice, tutto ciò indica che l’economia cinese è in contrazione.

Cosa faranno le autorità cinesi? “Ciò che le élite cinesi temono di piùper continuare a mantenere il controllo che esercitano sull’economia, È che c’è una rivoluzione sociale. Dobbiamo considerare lo scenario più probabile che le autorità fiscali devono attuare programmi di spesa pubblica o aiutare direttamente i consumatori a spendere. Perché se ciò non accade, il livello della disoccupazione giovanile aumenterà drasticamente e potrebbero esserci rivolte nelle loro città. piano di espansione finanziaria.

Per l’S&P 500, l’analista spiega di aver tracciato una guida che collega i minimi di luglio e agosto, e poi un’altra linea parallela ad essa sopra i massimi di agosto.

“Abbiamo fissato un obiettivo più alto nel canale nella regione 4570. Questo è il livello che consideriamo il massimo che l’S&P 500 può salire”. Quindi viene fissato nella parte inferiore del canale discendente. “Il fondo del canale ascendente passa attraverso l’area 4.460. In realtà abbiamo due riferimenti, 4570 sopra e 4460 sotto. Finché l’S&P 500 rimarrà al di sopra di 4.493, considereremo lo scenario più probabile che l’indice proverà a superare 4.510 e, se riuscirà a superarlo, è probabile che si sposti nell’area 4.529-4.540. , e aprirà la strada già a 4.560”.

Conclude che la perforazione 4.493 sarà ribassista con un primo obiettivo a 4.474 e un secondo obiettivo a 4.460.