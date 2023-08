L’Europa si muove nella guerra ai semiconduttori, la nascita di ESMC

La dipendenza dell’Europa dalla produzione di semiconduttori è stata oggetto di preoccupazione e discussione negli ultimi anni. I semiconduttori sono componenti essenziali in una vasta gamma di prodotti elettronici, dagli smartphone e computer alle automobili e ai dispositivi medici. Tuttavia, la capacità dell’Europa di produrre semiconduttori in quantità e qualità sufficienti è rimasta indietro rispetto ad altre regioni, sollevando preoccupazioni sulla sicurezza dell’approvvigionamento e sulla competitività tecnologica.

Tradizionalmente, l’Europa faceva molto affidamento sulle importazioni di semiconduttori da regioni come l’Asia, con paesi come Taiwan, Corea del Sud e Cina che hanno una forte presenza nella produzione di questi componenti. Tuttavia, i conflitti geopolitici hanno reso le aziende europee vulnerabili alle interruzioni delle catene di approvvigionamento globali, come evidenziato dalla carenza di semiconduttori negli ultimi anni.

Consapevole di questa situazione, il Unione Europea Ha iniziato a prendere provvedimenti per ridurre la dipendenza dalla produzione di semiconduttori. IL Legge europea sui trucioli Ne è un esempio, con l’obiettivo di rafforzare la capacità produttiva europea di semiconduttori e aumentare gli investimenti in ricerca e sviluppo in questo campo.

indipendenza dei semiconduttori

Tuttavia, lo stato di dipendenza europea potrebbe volgere al termine. Azienda taiwanese di semiconduttori TSMC Ha scelto la città di Dresda, nella Germania orientale, per fondare l’azienda di semiconduttori. La sfida sarà condivisa e le aziende tedesche saranno coinvolte nel progetto Cespuglio E Infineone gli olandesi Semiconduttore NXP. Si prevede che queste aziende investiranno 10.000 milioni di euro e creeranno 2.000 posti di lavoro diretti ad alta tecnologia.

Di conseguenza, il Società europea di produzione di semiconduttori (ESMC)Lo scopo principale di questa entità sarà quello di fornire servizi avanzati di produzione di semiconduttori e di contribuire “in modo significativo” all’approvvigionamento europeo.

ESMC Giocherai un ruolo chiave nel progresso verso la costruzione di un impianto di produzione di wafer da 300 mm (12 pollici). La direzione delle operazioni sarà responsabile di TSMC. L’importanza di questo passaggio risiede nel suo contributo a soddisfare le esigenze di chip dei settori automobilistico e industriale nei prossimi anni.

Cresce la tensione in Asia

Il progetto fa parte di Legge europea sui trucioliattraverso il quale Unione Europea Vuole affrontare la carenza di semiconduttori e rafforzare la leadership tecnologica dell’Europa. Inoltre, la crescente tensione geopolitica ha portato alcuni esperti a prevedere possibili futuri conflitti tra Cina e Taiwan.

Questa situazione ha portato il sindacato a mobilitare oltre 43.000 milioni di euro di investimenti pubblici e privati ​​per rispondere rapidamente a eventuali future interruzioni della catena di fornitura perché la recente carenza globale di semiconduttori dopo la pandemia ha costretto la chiusura di fabbriche in vari settori, dalle automobili. per i dispositivi sanitari.

Lo stabilimento di Dresda avrà una capacità produttiva mensile di 40.000 wafer da 300 mm (12 pollici). ESMC Prevede di iniziare la costruzione dell’impianto nella seconda metà del 2024 e di avviare la produzione alla fine del 2027.

La Germania è all’avanguardia nei semiconduttori

investimento TSMC Rende la Germania un altro attore globale nel settore dei semiconduttori. Rivista economica Handelsblatt Ha affermato che il governo tedesco contribuirà con 5.000 milioni di euro, ma che la decisione sull’assistenza pubblica dovrà essere presa prima Commissione europea.

Germania “Si sta posizionando come probabilmente il più grande sito di semiconduttori in Europa”A questo proposito, il consulente ha confermato Olaf Schulz, attraverso una dichiarazione. Il nuovo stabilimento “Importante per la resilienza delle strutture produttive nel mondo”lei ha aggiunto.

Ed è che la locomotiva europea è diventata una richiesta di investimenti internazionali in questo tipo di tecnologia. Dalla sua parte americana Intel Un nuovo impianto di semiconduttori sarà aggiudicato nella città tedesca di Magdeburgo (Est). Previsto un investimento di 30 miliardi di euro, di cui 10 miliardi in aiuto del governo tedesco.

Un investimento di 10.000 milioni

taiwanese TSMCil più grande produttore di chip al mondo, acquisirà una quota del 70% e investirà 3,5 miliardi di euro nella joint venture e CespuglioE Infineon E NXP Ognuno di loro riceverà il 10% e investirà rispettivamente 500 milioni di euro.

Il nuovo impianto produrrà chip da 22 e 28 nm e 12 e 16 nm, utilizzati dall’industria automobilistica tedesca. La transazione deve essere approvata dalle autorità di regolamentazione tedesche e deve soddisfare anche altre condizioni.

L’investimento di 10.000 milioni di euro consiste in iniezioni di capitale e debito e un forte sostegno da parte dell’Unione Europea e del governo tedesco. “L’Europa è un posto molto promettente per l’innovazione dei semiconduttori, in particolare nei settori automobilistico e industriale”ha annunciato l’amministratore delegato TSMCE CC Wi.