La Banca Centrale Europea prevede una pausa prima di iniziare a tagliare i tassi di interesse

La Banca Centrale Europea, incoraggiata dal rallentamento dell’inflazione, potrebbe aprire la strada giovedì ai tagli dei tassi di interesse a partire da giugno.

Christine Lagarde, presidente della Banca Centrale Europea, aveva dichiarato a marzo che i guardiani dell’euro non avevano “abbastanza fiducia” per prendere in considerazione un allentamento della loro politica monetaria.

Ma ora hanno motivo di essere più calmi poiché l’inflazione ha rallentato significativamente nell’eurozona, al 2,4% su base annua a marzo, 0,2 punti in meno rispetto a febbraio, e un calo maggiore del previsto. L'inflazione si sta avvicinando all'obiettivo fissato dalla Banca Centrale Europea del 2% nel medio termine. Il Consiglio direttivo, che si riunirà giovedì, dovrà mantenere i tassi di interesse nuovamente invariati, ma la riunione “sarà il precursore di una nuova svolta nella politica monetaria dell'area euro: l'ultima fase prima del taglio”, secondo gli analisti dell'Eurozona. Banca centrale. Banca ING. Pubblicità – Scorri per continuare Il costo del denaro nella zona euro ha raggiunto i livelli più alti dopo che la Banca Centrale Europea ha aumentato i tassi di interesse a un tasso senza precedenti per più di un anno per contenere l’inflazione, che è aumentata drasticamente nel 2022 a causa dell’impatto della guerra russa in Ucraina. . Il tasso di riferimento sui depositi è rimasto al livello record del 4% dallo scorso ottobre. Il risultato è stato un rallentamento della crescita economica dovuto al rallentamento della domanda di credito, che ha influito sui consumi e sugli investimenti delle imprese e delle famiglie. Pubblicità – Scorri per continuare I mercati finanziari attendono da mesi segnali di taglio dei tassi di interesse. Si aspettavano un taglio ad aprile, ma molte autorità della BCE, compreso il presidente, hanno messo gli occhi su giugno. READ Hyatt Hotels ha annunciato che integrerà 20 resort in Europa nel suo programma fedeltà I buoni dati sull’inflazione pubblicati la scorsa settimana hanno rilanciato la speculazione e alcuni credono che l’istituzione con sede a Francoforte sia pronta ad allentare la politica monetaria e stimolare l’economia. Alla fine di marzo la Banca nazionale svizzera è stata la prima tra le principali banche centrali occidentali a cambiare rotta e a tagliare i tassi d’interesse. Pubblicità – Scorri per continuare Ma una simile sorpresa da parte della BCE giovedì è “estremamente improbabile”, secondo gli analisti di Capital Economics. Ci sono diverse ragioni per questo: a giugno, la banca disporrà di una serie di nuovi indicatori chiave sugli sviluppi inflazionistici, compreso il monitoraggio degli stipendi negoziati nell’Eurozona per il primo trimestre del 2024. Inoltre, secondo Carsten Brzeski della ING Bank, “i segnali di stabilità economica nell’area euro, con qualche miglioramento nella crescita dei prestiti e negli indicatori di fiducia, costituiscono un incentivo a non affrettarsi a tagliare i tassi di interesse”. Pubblicità – Scorri per continuare Per quanto riguarda l'inflazione, è sotto controllo ma dovrebbe seguire un andamento meno piatto nei prossimi mesi. Brzeski ha affermato che in Germania il tasso potrebbe “scendere fino al 2% il mese prossimo per poi risalire leggermente nei mesi successivi”. Le azioni della BCE sono limitate anche dalla Federal Reserve americana, il cui presidente Jerome Powell mantiene una retorica accomodante. Pubblicità – Scorri per continuare Se la BCE dovesse anticipare troppo la Fed nel tagliare i tassi di interesse, l’euro potrebbe perdere valore rispetto al dollaro, il che renderebbe le importazioni europee più costose e potrebbe portare all’inflazione. “Se i dati indicano un taglio a giugno, una settimana prima che la Fed prenda la sua decisione, probabilmente taglieremo i tassi di interesse nella speranza che la Fed faccia lo stesso”, ha commentato la settimana scorsa il governatore della banca centrale austriaca Robert Holzmann. Membro del Consiglio direttivo della Banca centrale europea. READ Plin 2024: Servizi, trasferimenti e funzionalità di questa applicazione mobile durante quest'anno Gli economisti di ING suggeriscono che la BCE opterà per una politica di taglio dei tassi di interesse “lenti” di 25 punti base a trimestre. Lagarde ha recentemente affermato che l’istituzione non può impegnarsi ad un numero predeterminato di tagli dei tassi di interesse. Si prevede che le discussioni su questo percorso domineranno l'incontro di giovedì. smk/mas/zm

“Educatore generale della birra. Pioniere del caffè per tutta la vita. Sostenitore certificato di Twitter. Fanatico di Internet. Professionista dei viaggi.”