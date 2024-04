L’uso dell’intelligenza artificiale può danneggiare il lavoro degli “influencer”

Onda intelligenza artificiale L’inondazione del settore digitale sta cambiando il mondo “Influencer” Coloro che desiderano sfruttare questa tecnologia potrebbero finire per essere vittime dei loro nuovi concorrenti virtuali.

In abiti attillati e capelli biondi, l’“influencer”. Aitana Viene descritto come “forte” E “determinato” di Agenzia pubblicitaria Jahldipende da Barcellona, che fornisce i suoi servizi per promuovere vari prodotti. Non c'è niente di straordinario, tranne un dettaglio: ciò che appare sullo schermo non è una persona reale, ma un prodotto molto stereotipato della fantasia dei “nerd” spagnoli.

(Leggi: Messaggi Tik Tok attraverso i quali il lottatore intende reclutare nuovi membri).

IL Intelligenza Artificiale (AI) Raggiunge tutti i settori, comprese le pubbliche relazioni, dove vede innegabili vantaggi economici. “Abbiamo preso in considerazione il costo crescente delle influenze umane“, conferma la città di Barcellona Sophia Novalis, la responsabile degli ignoranti.

Vantaggi? “Controllo creativo senza pari, che consente decisioni trasparenti in materia di immagine, moda ed estetica, senza la necessità di veri e propri servizi fotografici“, evidenzia. Inoltre, “I modelli virtuali, essendo digitali, rappresentano un’alternativa più economica“.

Influencer Immagine: iStock

Rappresentare un “influencer” attraverso un avatar non è proprio una novità; Ma in questo caso acquistano un’altra dimensione e compaiono nella pubblicità come se fossero dei veri attori.

(Anche: “bolillotuber”, pioniere del pizzo a navetta, che vinse una causa contro Google.)

Questa è la situazione Lil Miquela, con 2,6 milioni di follower su Instagram. È stato creato da un'agenzia californiana nel 2016 e ha riunito diverse collaborazioni pubblicitarie, tra cui uno spot per la casa automobilistica tedesca BMW.

“E l'obiettivo era”Crea qualcosa mai visto primaLa società ha spiegato all'AFP via e-mail.Attirare una generazione più giovane e amante della tecnologia è per noi la ciliegina sulla torta.“.

Influencer Immagine: iStock

in Francia, Maud Lejeuneche gestisce l'agenzia di marketing e influencer AD Crew, paragona questo sistema a “Attori della TV: Sappiamo che questo non esiste, eppure li seguiamo perché ci interessano, come se stessimo guardando una miniserie.“Due anni fa ha creato la sua versione virtuale, chiamata “Metagaya”.

“L'attuale level design non esisteva ancora. È una cosa tecnica: devi vestirti, scattare foto di sfondo e raccontare una storia“, lui spiega.

nuovi progressi tecnologici, L’intelligenza artificiale che genera video come Sora, lanciata da OpenAI, potrebbe guidare questo fenomeno.

(Altro: Qual è la “formula del successo” nei social media per l'influencer “MrBeast”?).

Influencer francese Carlo Stirling Vede questo strumento come un'opportunità per eseguire traduzioni. Utilizza diversi software, come le piattaforme HeyGen contro Rask.aiPer la sincronizzazione labiale. Pertanto, l'intelligenza artificiale trasforma il suo video in modo che non debba registrarsi mentre parla in inglese o spagnolo.

Sterlings utilizza anche Deepshot, un programma per creare e sostituire i dialoghi “Video falsi profondi” e video ingannevoli da fotogrammi reali. In pochi minuti e per pochi dollari, un utente può far dire alla persona in un video qualcosa di diverso da quello che ha effettivamente detto.

intelligenza artificiale Immagine: iStock

Alcuni strumenti che, se da un lato facilitano il lavoro degli “influencer”, dall’altro possono anche distoglierli. “Chiunque può essere un “influencer” dal proprio telefono. A lungo termine, l’intelligenza artificiale, disponibile 24 ore su 24, sarà molto più economica“Persone che saranno responsabili dell'attività”, afferma Sterlings.

(Leggi anche: Come dovrebbero essere tassati gli “influencer” in Colombia? Spiega Luis Carlos Reyes.)

Se completamente sviluppato, questo mercato potrebbe raggiungere i 200 miliardi di dollari entro il 2032, secondo i dati di Allied Market Research. Tuttavia, l’agenzia Clueless nega il suo desiderio di perdere lo status di “influencer” in carne ed ossa..

“Non crediamo che i modelli reali diventeranno obsoleti o saranno sostituiti da modelli generati da intelligenze artificiali come Aitana. Dal nostro punto di vista possono coesistere, come qualsiasi altra concorrenza del settoredice Sofia Novalis.

intelligenza artificiale iStock

“Spesso lo paragoniamo al passaggio dalle copisterie all’avere stampanti a casa: la nuova tecnologia non ha eliminato le copisterie, ha semplicemente aggiunto un’altra opzione“Aggiunge.

Con il proliferare dei “deepfake” e di altri usi dannosi dell'intelligenza artificiale, vengono create aziende per verificare immagini e suoni. in questo significato, Il colosso Meta ha annunciato venerdì che a partire da maggio identificherà sui social network suoni, immagini e video generati dall'intelligenza artificiale.

Agenzia di stampa francese