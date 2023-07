Nasce ESTELA, un nuovo standard di conformità digitale che sta trasformando lo scenario del business in America Latina

con la tua visione e la tua identità mi sveglio È impostato come standard in conformità digitale nella regione iberoamericana, segnando l’inizio di una nuova era nella digitalizzazione e nel rispetto delle normative. La sua offerta si basa su tre pilastri fondamentali: 1) Documentazione fiscale elettronica, 2) Firma elettronica, Contract Lifecycle Management (CLM) e Legaltech e 3) Identità digitale e dati biometrici. Questi pilastri sono combinati intelligenza artificiale e sicurezza informatica, Formare un solido livello end-to-end che guida l’innovazione e protegge le risorse e le transazioni dei clienti con l’affidabilità che si aspettano.

In un ambiente dinamico e in continua evoluzione, spinto dalla crescente esigenza di digitalizzazione, il mercato iberoamericano ha assistito alla nascita di un nuovo standard nel campo della conformità digitale e della trasparenza: ESTELA. Attraverso la strategia di fusione organica e inorganica, ESTELA emerge come risultato di Unione di cinque aziende leader nei rispettivi mercati.

Con la sua presenza regionale in sette paesi, tra cui Messico, Colombia, Perù, Costa Rica, El Salvador, Repubblica Dominicana e Panama, e con piani di espansione in Cile, Ecuador e Spagna, ESTELA segna una tappa significativa nella storia della digitalizzazione transazionale nella regione. La richiesta di un attore dominante nello spazio della conformità digitale in grado di fornire soluzioni end-to-end in tutta la regione era evidente. Le aziende erano alla ricerca di un partner di fiducia in grado di fornire soluzioni locali o regionali senza le sfide e gli ostacoli derivanti dall’integrazione continua con piattaforme diverse. ESTELA è nata per riempire questo vuoto e diventare una fermata di cui le aziende hanno bisogno.

ESTELA ha registrato un’enorme crescita negli ultimi 15 mesi, ha più di 650 dipendenti ed emette più di 3 milioni di documenti fiscali elettronici al giorno, il che conferma l’influenza di ESTELA nella regione. Spinta dai suoi valori di velocità, affidabilità, innovazione e semplicità, ESTELA si impegna Creazione di soluzioni digitali per affrontare le sfide operative, normative e di conformità affrontate dalle aziende in Ibero-America. La missione di ESTELA è accompagnare i clienti nel loro viaggio digitale con fiducia, velocità, efficienza, innovazione e sicurezza. Il suo motto, “Todo Bajo Control” (“Ti abbiamo coperto”), ribadisce l’impegno di ESTELA ad essere un partner affidabile e protettivo per le aziende nel loro percorso verso la digitalizzazione.

“ESTELA è più di una semplice società di software; È una forza trasformativa che apre la strada verso un futuro più connesso, collaborativo, trasparente e digitale in Ibero-America”. Patricia Santoni, CEO di ESTELA. “La nostra missione va oltre la fornitura di soluzioni tecnologiche; ci consideriamo i custodi che consentono alle aziende di navigare in modo sicuro e sicuro nel complesso mondo della conformità digitale e normativa in America Latina. Siamo l’impronta che guida. Siamo Estella”.

“In un mondo in cui la resilienza, l’affidabilità e l’innovazione sono fattori chiave per il successo, ESTELA si distingue come l’alleato strategico di cui le aziende hanno bisogno per prosperare nell’era digitale. Con la sua combinazione unica di competenze, portata regionale e soluzioni all’avanguardia, ESTELA non è solo un attore nel mercato della conformità digitale; sarà il tuo miglior alleato tecnologico per tutte le tue esigenze di conformità fiscale e digitale d’ora in poi: ti copriamo noi”. John Crowell, Responsabile Iberia e America Latina presso Accel-KKR.

Accedi a informazioni più responsabili nella nostra libreria digitale di pubblicazioni responsabili.