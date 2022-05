Bastian Iglesias, amico di Chanel

Chanel È già una star mondiale. Il cantante è andato a Eurovision Song Contest 2022 come una delle cinque favorite, ma ha finito per superare ogni aspettativa vincendo una medaglia di bronzo che qui in Spagna sapeva d’oro grazie alla performance che ha brillato insieme alla sua troupe di ballerine, composta da Exo Narco, Josh Huerta, Pol Soto, Raquel Caurin, María Pérez.

Infatti, la cantante Maria Perez si è baciata in giro per il mondo, mettendo in luce una voce di una possibile relazione. Entrambi l’hanno già smentito, ovvero che il cuore di Chanel è già occupato da qualcuno, questo si chiama Bastiano Iglesias.

Che è dove si è trasferito il cantante di “SloMo”. Maiorcadove si stava riposando e disconnettendosi per alcuni giorni, ma dove era accompagnata anche dal suo compagno che è stato visto con lui In una posizione affettuosa e rilassata.

Chi è Bastian Iglesias?

Bastian è un artista versatile Si definisce “idee” nei social network.. Si è sempre tenuto fuori dai riflettori nonostante la sua ragazza sia quasi un successo con il passare dei giorni, ma è anche uno che conosce il mondo dell’arte, e ad esso si è dedicato Ballerino professionista, come dj, attore e produttore musicale.

Il giovane infatti ha formato lo scorso anno un duetto musicale con un’altra famosa attrice, Berta Vasquezsotto nome Museo. Il duo che ha presentato il suo primo album intitolato “anno senza di te.

Insieme hanno recitato in un’intervista per “Woman Madame Figaro” in cui Bastian Iglesias ha fatto alcune confessioni sul suo passato, come quellaPrecedentemente lavorato allo scarico di camion o addestrato a casa.