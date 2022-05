Se sei nato tra il 20 e il 25 maggio appartieni alla cuspide del Toro e dei Gemelli: questi sono i tuoi tratti personali | Società | rivista

Intorno al 20 o 25 maggio di ogni anno, il Sole lascia il Toro per entrare nei Gemelli. Questo transito porta Una nuova possibilità per migliorare la vita sociale E impara a comunicare in modo più fluido.

Le persone nate intorno a questa data appartengono alla cuspide del Toro e dei Gemelli. Possono simpatizzare con Caratteristiche di entrambi i segni E hanno una bella miscela all’interno che li fa vibrare in modo molto positivo, secondo oroscopo nero.

Le persone nate in queste date sono molto impegnate e coinvolte in tutte le loro relazioni. Foto: persiane

Tratti di personalità dei segni zodiacali Toro e Gemelli

1.- Pensano sempre alle cose

Gemini è un pensatore intellettuale per natura, a cui piace prendere in considerazione tutti gli aspetti della vita e conoscere l’ambiente circostante. Tutto questo combinato con la pratica del Toro può creare la combinazione perfetta.

A loro piace correre dei rischi, ma purché analizzino bene ogni possibilità. Tendono a muoversi a un ritmo lento ma costante per assicurarsi di essere sulla strada giusta.

2.- Sono ovunque

Cosa ottieni quando combini la messa a terra di un Toro con la curiosità di un Gemelli? Qualcuno è ovunque.

Le persone nate così non perdono tempo, amano imparare tutto per imparare e crescere come persona. Hanno la capacità di notare tutto ciò che accade intorno a loro.

La natura socievole e la capacità di comunicare con i Gemelli, combinata con i valori della lealtà del Toro, porta armonia.

3.- Hanno molta energia e resistenza

Il Toro è presentato dal Toro, che parla della sua forza e determinazione. I gemelli rappresentano i Gemelli, esprimendo la loro capacità di pensare, parlare ed elaborare le cose due volte più velocemente.

Hanno molti progetti e sogni in mente e non si arrendono mai. La loro forza mentale non avrebbe permesso loro di cadere nel profondo.

4.- Si prendono cura delle loro relazioni

Il pianeta dominante Toro è Venere, il pianeta dell’amore, e Gemelli è il pianeta Mercurio, il pianeta della comunicazione. L’opportunità di queste due energie ti dà la capacità di creare relazioni sane ed equilibrate.

Le persone nate in queste date sono molto impegnate e coinvolte in tutte le loro relazioni. La natura socievole e la capacità di comunicare con i Gemelli, combinata con i valori della lealtà del Toro, porta armonia.

5.- Gli piace divertirsi

Il bisogno dei Gemelli di connettersi con gli altri e trascorrere del tempo con i propri cari, combinato con la passione che dona il Toro, crea una combinazione perfetta.

Le persone nate sulla cuspide del Toro e dei Gemelli amano arrendersi ai piaceri della vita e godere veramente di essere circondate dalla loro gente. Hanno un talento per far ridere gli altri.

