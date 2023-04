Becky G e Carol G si esibiscono al Gala dell’America Latina degli AMA

Carol G ha portato a casa otto premi ai Latin American Music Awards giovedì, tra cui la canzone dell’anno per “MAMIII”, che ha condiviso con Becky G, mentre Manuel Turizo ha vinto la migliore canzone tropicale per “La bachata” e Grupo Frontera è stato incoronato migliore Canzone messicana regionale per “No se va (live)”.

Becky G ha vinto quattro premi in totale, tra cui Collaboration of the Year e Best Pop/Urban Collaboration per “MAMIII”, così come Best Regional Mexican Collaboration per “Ya Acaba” con Marca MP.

La californiana Becky G è arrivata come l’artista più nominata della serata con nove menzioni, e si è esibita in una performance stellare con l’artista messicano Bezo Bluma per una versione della sua canzone “Chanel”, pubblicata all’inizio del mese, entrambe recentemente eseguite al Festa di Coachella. ..

Come nel 2022, Karol G non ha potuto presentarsi per ritirare i suoi premi ai Latino AMAs tenutisi all’arena MGM Grand Garden di Las Vegas. Tra i premi vinti dal colombiano c’erano Most Popular of the Night, Artist of the Year, nonché Streaming Artist of the Year e Best Artist of the Urban Genre. Karol G è stato il grande vincitore della serata.

David Bisbal ha ricevuto un Pioneers Award e si è esibito in un infuocato numero musicale con Olga Tañón e Angela Aguilar. Prince Royce è stato uno di quelli premiati con il Pioneer Award e ha avuto anche un numero musicale con Manuel Turizo e Zacharias Ferreira.

L’album dell’anno è andato a “A Summer Without You” di Bad Bunny. Il DJ e produttore argentino Bizarab ha vinto il premio come miglior nuovo artista dell’anno, e il catalano Rosalia ha vinto la migliore collaborazione crossover dell’anno per “La Fama” con il canadese The Weekend, che ha anche vinto il premio come miglior artista crossover.

Pepe Aguilar è stato premiato con il Legacy Honor degli AMA latini dopo un discorso emozionante di sua figlia, Angela Aguilar. Carlos Vives è stato anche insignito del Legacy Award per la sua eccezionale carriera.

La festa è iniziata con la prima mondiale di Jumpin’, un remake dell’originale “Jump Around” degli House of Pain, con Pitbull e l’icona hip-hop Lil’ Jon. Chiquis, Natti Natasha e Myke Towers sono state altre star che hanno stupito con le loro esibizioni dal vivo.

Tra i numeri musicali della serata la presentazione di Pepe Aguilar con Rubén Blades, ottima interpretazione da parte degli sposi Lele Pons e Guaynaa di brani del loro nuovo album “Capitulations”, oltre alla cantante messicana Danna Paola che ha cantato il suo brano “XT4S1S” . La star del reggaeton Anuel AA, DJ Luian e il Mambo Kingz hanno chiuso la festa in grande stile con “Más rica que ayer”.

Gli AMA latini del 2023 sono stati ospitati da Clarissa Molina, Galilea Montejo, Julian Gil e Natty Natasha.