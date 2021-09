Beelink GTR7, un potente mini PC con Ryzen 7 3750H

Belink GTR7 È un nuovo potente MiniPC con il processore Ryzen 7 3750H AMD.

Beelink GTR7, un nuovo e potente mini PC con Ryzen 7 3750H

I mini computer stanno guadagnando popolarità grazie alle loro dimensioni ridotte, alla portabilità, al basso consumo energetico e alla potenza bilanciata. AMD ha approfittato di questo settore per rilasciare potenti processori in grado di sfruttare appieno questo formato.

figli belink Sono esperti in questa categoria, sfruttando l’ingegneria Ryzen per lanciare il proprio MiniPC Belink GTR7, disponibile su Amazon.

Il Belink GTR7 Viene fornito di nuovo con un involucro in metallo e contiene, sorprendentemente, un sensore di impronte digitali, che non ci consente di accedere facilmente e in modo sicuro al sistema.

Specifiche

Fare una revisione delle specifiche. Il cervello principale di GTR7 è la CPU? AMD Ryzen 3750H Con 4 core e 8 thread di elaborazione, che opera a una velocità compresa tra 2,3 e 4 GHz.

Persone di belink Sta commercializzando due modelli, uno dei quali ha Memoria 8 GB, 256 GB, 16 GB, 512 GB di capacità di stoccaggio. Tuttavia, questo può essere espanso a 64 GB di RAM e la doppia interfaccia SSD M.2 può essere espansa a piacimento, supportando fino a 1 TB di un disco rigido SATA da 2,5″.

Il reparto grafico utilizza la GPU integrata Radeon RX Vega 10 Con la possibilità di collegare fino a 4 display tramite 2 HDMI e altre 2 porte DisplayPort. Inoltre, la porta USB-C può essere utilizzata con la funzione di espulsione dello schermo.

Nella sezione contatti abbiamo anche una visione completa con il supporto di Wi-Fi 6 (802.11AX), Bluetooth 5.0, 6 USB 3.0, 2 RJ45 1000 M.

Ultimo aggiornamento 19/09/2021

attualmente , Belink GTR7 Si può acquistare in negozio Amazon a prezzi 629 EUR Per una versione 8 GB RAM + 256 GB di capacità. Il modello da 16 GB di RAM e 512 GB costa € 664,30 a Belink pagina ufficiale.