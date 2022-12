Bitcoin: come ti sei mosso oggi sul mercato?

Bitcoin è stata la prima criptovaluta ad essere lanciata sul mercato.. Ideata da Satoshi Nakamoto nel 2008, questa valuta digitale promuoveva un ideale liberale che cercava di portare sotto controllo le istituzioni monetarie e finanziarie tradizionali dopo la crisi finanziaria globale che si verificò quell’anno.

Il BTC (BTC) La crittografia viene utilizzata per garantire che le sue operazioni non siano regolate da alcun istituto o ente bancario, che a sua volta ha messo la valuta al centro di un dibattito sulla sua volatilità, in quanto non richiede terze parti. È stato accusato di facilitare attività illegali come la frode.

Era il 3 gennaio 2009 quando finalmente Bitcoin entrò in funzione. Con un gruppo di 50 monete noto come “gruppo di genesi”estratto da solo Satoshi Nakamoto. Secondo il verbale ufficiale, Attualmente ci sono 19,23 milioni di bitcoin in circolazione.

Sebbene questa criptovaluta non valesse quasi nulla nella sua infanzia, non ci volle molto perché superasse la soglia dei 1.000 dollari e iniziasse ad attirare l’attenzione delle istituzioni finanziarie; Tuttavia, un hack della piattaforma MtGox, dove venivano scambiate fino all’80% delle unità in circolazione, Ha causato un forte calo del suo valore.

Bitcoin ha raggiunto i 68.789,63$influenzata anche dai commenti di personaggi come Elon Musk, rendendola la criptovaluta più importante nonostante il fatto che organizzazioni come la Banca mondiale, il Fondo monetario internazionale (FMI) e la Banca interamericana di sviluppo (IDB) non vedano alternative.

Nonostante lo scetticismo, c’è chi ha scelto bitcoin: El Salvador è diventato il primo Paese ad adottare questa criptovaluta come moneta a corso legale il 9 giugno 2021, e lo stesso ha fatto l’Honduras Prospera, regione autonoma del Centro America.

Chiavi Bitcoin. (Illustrazione: Anaele Tapia)

Prezzo della criptovaluta Bitcoin

ora: 13:00 (tempo universale coordinato)

costo : 17.171,74 dollari

Modifica nelle ultime 24 ore: 0,05%

Cambio nell’ultima ora: 0,0%

popolare in lettere maiuscole: #1

Guai Bitcoin in El Salvador

Nell’agosto 2021, El Salvador ha fatto la storia Diventando il primo paese al mondo ad adottare Bitcoin come un Valuta legaleTuttavia, un anno dopo la sua attuazione, non ha portato molti benefici e non è stato ben accolto dai cittadini.

Uno studio rappresentativo a livello nazionale riporta che il 20% delle famiglie salvadoregne utilizza Chivo Wallet per gestire la criptovaluta bitcoin; Solo il 20% di loro sono proprietari di attività commerciali che accettano bitcoin come pagamento.

In questo contesto, si segnala che il Gov Nayib Bukele ha speso oltre $ 100 milioni per acquistare queste risorse digitaliche ora vale meno di $ 50 milioni a causa della differenza che ha fatto.

Quando Bukele annunciò che El Salvador avrebbe adottato bitcoin come corso legale, il valore della criptovaluta era di $ 35.000; Quando è diventato ufficiale, valeva $ 45.000. Tuttavia, dopo il cosiddetto “inverno delle criptovalute”, la moneta è scesa a 20.000 dollari.

Fitch ha recentemente declassato le prospettive di rating del credito di El Salvador nel 2022, a causa delle preoccupazioni per le sue politiche sui bitcoin.

Continuare a leggere:

Maggiori informazioni sulla criptovaluta

Controlla il prezzo spot delle criptovalute

tasso di cambio