Warcraft Arclight Rumble: il nuovo concorrente gratuito di Clash Royale

Ad inizio 2016 è uscito un titolo che, con sorpresa di molti, si sarebbe tanto distinto nel settore degli e-sport da diventare oggi il chiaro riferimento per il mobile gaming.

scontro realelanciato da Supercell in quella data, è stato un completo successo competitivo, soprattutto nei suoi primi anni quando ha goduto di un vasto pubblico, un gran numero di giocatori e una competizione nazionale organizzata da LVP È invidiato da molti nel mondo.

al momento, scontro reale Ha un alto numero di spettatori su Twitch ed è ancora uno dei giochi più giocati su dispositivi mobili, con i suoi creatori che lo ammirano Benigo Dà tutto, anche se a livello agonistico ha provocato una forte flessione.

Tuttavia, sono successe molte cose dall’età d’oro di Clash Royale Bufera di neve Ho deciso che, forse, rimuovendo un importante concorrente dal titolo Supercell, la popolarità di questi giochi avrebbe preso vita.

azienda acquisito da Microsoft Alcuni mesi fa è stata annunciata la Warcraft Arclight Rumble, Nuovo gioco per cellulare gratuito Che arriverà nel 2022 sia su iOS che su Android per cambiare il settore degli indirizzi mobili.

Il gioco, basato sul mondo di Warcraft, è un gioco d’azione e di strategia in tempo reale con molti tocchi di Tower Defense, simile a Clash Royale e avrà una campagna giocatore contro ambientecompetitivo PvP e diverso Modelli di gioco.

Nel titolo, i fan di Warcraft potranno vedere leggende come Grom, Cairne, Jaina, Uther o Baron Rivendare, eroi della storia di Azeroth che risplendono ancora una volta in forma mobile.









Le meccaniche di gioco sembrano semplici: sconfiggi il tuo avversario con diversi simboli che si sposteranno sulla mappa verso le torri nemiche; Avremo il potere di utilizzare i nostri token, che verranno inseriti in un ordine specifico.

Come in Clash Royale, dovremo migliorare le nostre chips, ottenere tutte le miniature per qualificarsi per tutti i potenti mazzi, nonché sbloccare obiettivi e sfide per migliorare il nostro account.

Questo gioco è assunto come titolo competitivo Potrebbe attirare l’attenzione dei più curiosi, anche se è possibile che Blizzard arrivi in ​​ritardo e non rinnovi interesse per questo tipo di giochi. Per ulteriori notizie, visitare il suo sito web web ufficiale.

Link per la pre-registrazione