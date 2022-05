Google Docs aggiunge strumenti di gestione dei progetti

Google Docs si aggiorna con strumenti che consentono di adattare le sue dinamiche a diversi tipi di lavoro.

E ora aggiunge nuove funzionalità per creare documenti più personalizzati, lavorare in gruppo o gestire progetti senza complicarci con così tante opzioni.

Nuovi strumenti di Google Docs per la gestione dei progetti

Una delle nuove funzionalità che troverai documenti Google Ti dà la possibilità di utilizzare i menu a discesa. Una dinamica molto semplice da implementare, perché consiste solo nell’inserire nel documento un piccolo menu con una serie di diverse opzioni.

Quando selezioni questa opzione in qualsiasi documento dall’elenco a discesa “Inserisci >>”, troverai elenchi a discesa predefiniti come “Stato progetto” e “Stato revisione”, con opzioni come “Non avviato” , “In corso” e “In revisione”, “accettato”, ecc.

Ma se l’elenco proposto non corrisponde al tuo progetto, puoi personalizzarlo con le opzioni corrispondenti. Scegli semplicemente Nuovo menu a discesa e puoi aggiungere tutte le opzioni che desideri, modificare l’ordine degli elementi e impostare i colori, tra le altre possibilità. Una dinamica che serve, ad esempio, al nostro team per determinare se un progetto è “in corso”, “finito”, “se è aperto a suggerimenti”, ecc.

D’altra parte, documenti Google Aggiunge anche modelli per aggiungere rapidamente tabelle, senza dover occuparsi della formattazione. Potete vedere un’immagine nella prima immagine dell’articolo. Questo ti permetterà di monitorare qualsiasi tipo di lavoro o progetto e adattarlo alle tue esigenze. Per trovare questa nuova opzione, vai al documento e vai su Inserisci >> Modello >> Modello di tabella.

Tutte queste funzionalità verranno implementate per i clienti di Google Workspace, G Suite Basic e Business, nonché per gli utenti con account Google personali. Tieni presente che il rilascio di queste nuove opzioni è incrementale, quindi potrebbero passare settimane prima che vengano visualizzate nel nostro account.