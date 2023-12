Blizzard potrebbe rimuovere una delle restrizioni più odiate al free-to-play

Overwatch 2: Blizzard potrebbe rimuovere una delle restrizioni free-to-play più odiate

Dal suo lancio nell’autunno del 2022, Monitoraggio 2 È stato protagonista di numerose polemiche. La maggior parte delle critiche da parte dei giocatori sono dirette a Sistema di monetizzazionePerché c’è chi sostiene che sia ingiusto. Sebbene la situazione sia diventata più favorevole grazie ai cambiamenti avvenuti negli ultimi mesi, è ancora lontana dall’essere ideale.

Fortunatamente, sembra così Bufera di neve Ascolta il feedback della community e potrai rimuovere una delle limitazioni più fastidiose del popolare gioco free-to-play.

Video correlato: Overwatch 2 è ancora brutto?

Guarda il video

Questo importante cambiamento potrebbe arrivare in Overwatch 2

Nell’originale del 2016, i nuovi eroi erano: Disponibile gratuitamente Per tutti i giocatori Fin dal suo inizio. Il seguito ha introdotto un cambiamento importante in questo sistema, sconvolgendo la comunità.

Anche se i miei giocatori Monitoraggio 2 I nuovi personaggi possono essere ottenuti senza spendere soldi veri, e ora devono giocare per molte ore per essere raggiunti Passaggio battaglia livello 45 Oppure, se no, paga 10 dollari Per ottenere livelli distinti e sbloccare l’eroe dall’inizio della stagione.

Nel caso in cui i giocatori si rifiutino di pagare l’importo Passaggio di battaglia in primo piano Non raggiungere il livello 45, devono completare una serie di… Sfide speciali Per ottenere nuovi personaggi che arrivano ogni due stagioni. La società lo considera un sistema restrittivo che svantaggia chi gioca poco o non spende soldi.

Fortunatamente, Intrattenimento Blizzard Si rende conto che come ottenere nuovi eroi nel popolare gioco di tiro agli eroi potrebbe essere un problema per alcuni. Pertanto, gli sviluppatori stanno valutando la possibilità di apportare modifiche importanti.

Venture e Space Ranger sono i prossimi eroi di Overwatch 2 in arrivo nel 2024

Mentre partecipi al programma Radunarsi! Podcast Dalla SVB, Jared Noyceproduttore esecutivo di Monitoraggio 2Risolti molti reclami dei giocatori. Ad un certo punto, ha parlato del modo in cui vengono sbloccati i nuovi eroi.

“Voglio che ogni giocatore possa vivere l’esperienza del campione il giorno in cui finisce la stagione? Sì, penso che ci arriveremo? Sì, penso che ci arriveremo e ora stiamo lavorando attivamente per riuscirci. Posso parlare riguardo ai dettagli?” No, non posso”, ha commentato il produttore.

Per saperne di più

Monitoraggio 2 È un gioco in cui i personaggi e la composizione della squadra sono molto importanti per creare strategie e ottenere la vittoria. Jared Neuss ammette che limitare i nuovi campioni potrebbe essere un vantaggio per i giocatori che hanno accesso all’intero roster.

Durante l’intervista, il produttore esecutivo ha parlato anche delle critiche ricevute dall’evento Paese delle meraviglie invernale Natale, Il controverso lancio della versione SteamIL Skin leggendarie E altro ancora.

Ma diteci, vi piace il modo attuale di sbloccare i personaggi? Leggiamo la tua opinione nei commenti.

Monitoraggio 2 Disponibile per Nintendo Switch, PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series Dare clicca qui Per leggere altre notizie ad esso correlate.

Video correlati: Microtransazioni Monitoraggio 2: fuori controllo?

Guarda il video

Editoriale: i giochi / Facebook / Twitter / Youtube / Instagram / Notizia / Sedizione /cavo / Google News

Fontana