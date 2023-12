Fallout 76 supera i 17 milioni di giocatori e conferma la sua ripresa

È anche possibile modificare una brutta dinamica nei videogiochi. Lasciamo che raccontino Cyberpunk 2077, Star Wars Battlefront 2 (2017) e No Man’s Sky, che Sono riusciti a rimettersi in carreggiata dopo un inizio difficile. Un altro buon esempio è Sea of ​​​​Thieves.

E, naturalmente, l’ambizioso MMO della saga di Fallout. Sì, per quanto incredibile possa sembrare, Fallout 76 è diventato uno dei migliori giochi della serie, nonostante il suo disastroso lancio nel 2018.

Gran parte della colpa ricade su Microsoft, che… Il gioco è stato inviato a Xbox Game PassCiò ha fatto sì che molti giocatori iniziassero nel loro mondo. La stessa cosa è successa più tardi con PS Plus.

Oggi, a cinque anni dal suo lancio, Fallout76 Riunisce un numero di giocatori che nessuno sviluppatore Bethesda avrebbe potuto immaginare nel 2018. A proposito, l’aggiornamento Atlantic City: Boardwalk Paradise è appena stato rilasciato.

In Nuovo post sul blog di BethesdaRivelato il direttore artistico di Fallout 76 Alcune nuove funzionalità in arrivo nel MMO nel 2024…E anche un nuovo record per la partita.

Fallout 76 sta volando molto in alto

Il direttore artistico John Rush ha confermato il numero di nuovi giocatori per Fallout 76, dimostrando che l’MMO è più vivace che mai.

E il gioco Ha già più di 17 milioni di giocatori Tra PC, PlayStation e Xbox. È un fatto molto positivo, considerando la sua longevità, il suo scarso inizio e la presenza di un altro MMO Bethesda, come The Elder Scrolls Online.

Dopo il rilascio dell’aggiornamento di Atlantic City: Boardwalk Paradise, Rush ha dichiarato quanto segue: ”Più di 17 milioni di giocatori hanno sperimentato nuove storie e personaggi di Fallout con Wastelanders”.

Entro il 2024, ci saranno molte novità in Fallout 76. Per cominciare, Bethesda ha confermato l’aggiornamento gratuito Atlantic City: America’s Stadium, la prossima primavera.

Questo aggiornamento include una missione speciale con il Jersey Devil, nuove missioni secondarie, nuove posizioni e più ricompense e altre sorprese.

Inoltre, anche Bethesda Espanderà la mappa MMO con nuove località del sud In Virginia, come Shenandoah.

Fin dall’inizio, il 2024 è stato un anno di cui i fan di Fallout dovrebbero prendere nota. Non solo ci sono grandi novità in arrivo per questo MMO, ma prossimamente sarà presentata in anteprima anche la serie Amazon Prime Video 12 aprile.

Naturalmente sarà anche la volta dell’aggiornamento next-gen di Fallout 4, previsto per quest’anno. Se hai già una PS4 o una Xbox One, Puoi aggiornare gratuitamente su PS5 e Xbox Series.

Fallout 76 è il miglior MMO della saga post-apocalittica, a cui puoi giocare su Xbox Series E ovviamente è anche nel catalogo di Xbox Game Pass.