Se acquisti adesso uno Switch OLED da MediaMarkt, riceverai gratuitamente uno dei migliori giochi Nintendo dell’anno

Le offerte su console non si fermano a dicembre ed è il momento giusto per regalarne molte come regali di Natale. In MediaMarkt, ad esempio, hanno lanciato un pacchetto di Nintendo Switch OLED con Marios Bros. Nuova meraviglia Ad un prezzo unico di 349 euro.





La console in sé non ha offerta, poiché segue il suo prezzo abituale di 349 euro, ma per lo stesso prezzo include il gioco Mario Bros.. Nuova Meraviglia, Che costa 49,99 euro.

Questa è la versione OLED di Nintendo, con il formato portatile e modulare che ha riscosso un grande successo. Il tuo acquisto include sia una console di gioco che Joy Con e Dock per posizionarlo. Ha uno schermo OLED da 7 pollici, con risoluzione HD, nonché un’uscita video massima di 1920 x 1080 pixel a 60 fotogrammi al secondo.

All’interno, installa Processore Nvidia Tegracon Memoria espandibile da 64 GBE anche A Batteria da 4.310 mAh. Include altoparlanti stereo compatibili con PCM lineare 5.1. In termini di connettività, viene fornito con una porta USB Type-C, una scheda microSD, uno slot per cartucce e un jack da 3,5 mm. Bluetooth 4.1 e Wi-Fi.

Mario Bros. Wonder, che ritorna al formato 2D, ha livelli più vivaci e dinamici, con la possibilità di trasformarsi in un elefante e scegliere uno qualsiasi dei personaggi della saga con cui giocare.

Foto | Nintendo e John Tones a Xataka

