Cañizares (FOX) propone uno spazio per gli artisti nella valle e ripristina la Biennale del Tago se domina Toledo – Spagna

Vox List Il presidente del sindaco di Toledo Ines Cañizares ha proposto questa domenica di aumentare gli spazi pubblici della città per promuovere la lettura, l’arte e la cultura a Toledo. Per fare questo, propone di creare uno spazio per gli artisti nella valle o la Biennale del Tago.

Durante la sua visita alla Fiera del Libro di Zokodover, ha sottolineato che “la cultura è necessaria perché è espressione della nostra identità, valori, radici e tradizioni”.

Come riportato dal partito, Cañizares ha offerto che se Vox avesse avuto la possibilità che fosse lui a dirigere il consiglio, avrebbe promosso “la cultura in tutte le sue forme”.

Ha osservato che “aumenteremo gli spazi di lettura come le biblioteche. C’è solo una grande biblioteca a Polígono, mentre in altri quartieri non è così”.

“Ad esempio, abbiamo un posto meraviglioso come El Valle, dove sarebbe ideale aprire uno spazio con laboratori di pittura, lettura o scultura in modo che il potenziale artistico che abbiamo in città possa essere rivelato e di cui possiamo godere in Toledo tutti i giorni dell’anno.”

Da un lato, ha promesso di promuovere l’arte di Toledo, poiché la considerava “essenziale”. “Ripristineremo concorsi come la Biennale del Tajo, che era un punto di riferimento nell’arte e nella cultura non solo a Toledo e in Spagna, ma anche a livello internazionale”, ha spiegato.

