Carlos Varela tornerà sulle tappe spagnole

Il cantautore Carlos Varela si esibirà il 16 settembre presso la Sala Galileo Galilei di Madrid. Nel 2019 l’autore di “Monedas al air” è apparso in questo spazio per celebrare il 25° anniversario del suo album Come il pesce Una delle principali registrazioni audio nella sua collezione.

Considerato uno dei più importanti cantanti e cantautori cubani, Varela è apparso di recente all’Havana World Music Festival nella capitale cubana, dove ha recensito le canzoni più selezionate della sua carriera, composte da classici come “Family Photo” e “Little Dreams” . E “come un angelo” e “la politica non sta in una ciotola di zucchero”.

Il musicista ha mantenuto un’opera di riferimento all’interno della canzone cubana, affrontando in modo netto e poetico i vari conflitti nel paese.

il suo nono album, grido muto, Contiene temi dettagliati da un punto di vista globale, come “The Yawning de la Esperanza”, che non manca di tenere l’uomo e le problematiche che lo circondano al centro del suo concetto poetico.

“Tutte le canzoni dell’album trattano temi universali, ma ‘Yawn de lispera’ è la canzone che si avvicina di più ai problemi, alla vita e alla storia dei cubani”, ha detto il trovatore. Onkopa.