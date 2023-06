“Legal Dreamers”, Dramanpas, Covens’ Reggae

Il musicista della Florida si è dichiarato il “dub keeper”, ma che sia così o no, è chiaro che dobbiamo tenerlo a mente e non solo perché è un pioniere quando si tratta di ricreare la batteria dal vivo. band, ma anche perché riesce ad unire l’attualità alla tradizione, e la freschezza nella musica con un messaggio positivo e vivace nei testi. E tutto con BPM completi.

Il cantante, oltre che attore, promuove il multiculturalismo attraverso la sua espressione artistica. Nei quattro minuti che dura questa nuova canzone, Covens ha dimostrato il suo talento come vocalist e trasportatore di idee. È un invito all’azione affinché le persone si uniscano e lavorino per un futuro migliore per tutti. Tanto da pizzicarci la coscienza, proprio come accadeva con brani precedenti come “Battle for Peace” o “Sweet Lady Liberty”. A questo proposito, l’artista ci dice che “‘Legal Dreamers’ è ‘più un incantesimo che un disco, recitato verso un mondo costruito sull’amore e sull’inclusione. Ricorda le parole del defunto Peter Tosh “Non importa da dove vieni, se sei un uomo di colore, sarai sempre un africano”. L’Africa è la culla della civiltà, che a sua volta rende tutti noi che abitiamo questo pianeta africani .