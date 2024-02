Cronut Monsieur, una rivisitazione del più famoso panino francese

Cronut: Si dice che sia un ibrido di pasticceria nato dalla fusione di ciambellone e cornetto, che ci ha conquistato da qualche anno. È nato a New York e quattro anni fa è arrivato in Spagna, prima passando per Barcellona e poi a Madrid, per diventare Uno di quei bocconi irresistibili che sono pura tentazione. È stato Dolci di Maiorca Che lo ha portato nella capitale, nella sua versione più classica, farcito con crema alla vaniglia, e ora, come ogni febbraio dal 2020, ci sorprende con Una nuova edizione limitata di questo dolce: Cronut Monsieur.

quello Una reinterpretazione di uno dei panini più apprezzati della cucina francese, il Croque Monsieur, il famoso panino fatto con fette di pane, prosciutto cotto, formaggio e besciamella servito gratinato al forno. L'originale è fantastico, ma anche il suo remake è in ritardo. Sbarca sulle tavole di Maiorca per diventare lo spuntino simbolo di febbraioE, ovviamente, mantenendo la forma della ciambella e il sapore del cornetto.

Maiorca

Signor Cronut È fatto con una sottile pasta brioche Il risultato è una 'torta' molto croccante fuori e spugnosa dentro, leggerissima e spugnosa, dal sapore intenso di burro. Si friggono molto velocemente per lasciare la parte esterna tostata mentre l'interno non trattiene olio. Per il ripieno è stata scelta una miscela di crema di formaggio, mascarpone e formaggio Comté stagionato 24 mesi. Provenienti dalla regione francese degli Hautes-Doubes, dove si integrano Marmellata di cipolle caramellate.

Per completarlo, è coperto da Besciamella letterale È ripieno di formaggio Comté grattugiato. Infine si guarnisce con fettine di pancetta extracroccanti.

Sicuramente non vedi l'ora di fare uno “spuntino” con Cronut Monsieur di Maiorca. Non preoccuparti, hai tempo perché sarà disponibile in tutti i negozi fisici di Maiorca per tutto febbraio. Potrai ordinarlo anche tramite il sito web e dovresti sapere che spediscono in tutta la penisola. Se scegli questa seconda opzione, c'è un 'trucco' per farlo sembrare appena uscito dal negozio: scaldalo in forno per due minuti a 200°C, così sembrerà appena uscito fuori dal negozio. il forno.

Per quanto riguarda il prezzo, il Cronut Monsieur costa 7,50€. E se vuoi un'altra opzione, c'è anche il Vanilla Cronut a 5,75€.