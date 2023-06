Septo Santiagoiro de Cuba si sta preparando per un nuovo tour in Europa

E fonti del gruppo hanno indicato che toccherà le tappe di nove paesi di quel continente, in un tour artistico che durerà fino al 30 settembre sotto la premessa di Y sigo pa’lante, il nome della sua ultima produzione discografica.

Le presentazioni di musicisti di Santiago saranno accolte da un pubblico proveniente da Spagna, Francia, Svezia, Germania, Polonia, Cipro, Portogallo, Paesi Bassi e Belgio, che lo farà con orgoglio per rappresentare una città le cui creazioni sono state annunciate all’evento dall’UNESCO.

Questo tour si aggiunge al tour che ho realizzato nel 2022 entro settembre, che la scorsa estate ha visto ballare persone provenienti da varie città europee in Spagna, Francia, Finlandia, Belgio, Paesi Bassi e Norvegia, sotto l’egida di JLP Music Managements, che comprendeva anche il Giappone.

Con una sorta di pausa nei tour fuori da Cuba a causa del Covid-19, The Septet ha fatto parte della delegazione cubana che ha preso parte alla 49a edizione del Festival del Cervantino, a Guanajuato, in Messico, oltre a rappresentare le Antille al commercio fiera di Dubai, Emirati Arabi Uniti.

Al loro ritorno, i membri del gruppo hanno tenuto un concerto presso la Corte Mambisa dell’Università dell’Est, come regalo per il 75° anniversario dell’istituto scolastico e come affermazione di abbraccio con il suo pubblico e l’assoluto invito ad avvicinarsi ai giovani.

Durante una conferenza stampa dopo questi spettacoli europei, Fernando Dewar, manager del Santiaguero Septet, ha elogiato la disciplina e la coerenza dei suoi musicisti, che hanno affrontato provocazioni, tentativi di boicottaggio e proposte di defezioni in alcuni punti.

In collusione con i cubani, gli artisti di Santiago hanno annunciato una presentazione alla Casa de la Música de Miramar, all’Avana, venerdì 23, poco prima dell’inizio del tour annunciato per l’anno in corso.

jha/mca