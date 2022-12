Casa di montagna dal design in legno

Nella splendida Valle Agordina di Belluno (Italia), il paesaggio delle Dolomiti domina i panorami. Lì le classiche strutture rustiche in legno sono una tradizione e l’arte di lavorare il legno fa parte delle persone tanto quanto lo è delle foreste e delle montagne che li circondano. La prova di ciò è civettuola Un rifugio dall’essenza della montagnaE il Mob Art Ben è realizzato interamente in legnoRispetto alle costruzioni tradizionali della regione. Mob Art Ben nasce in regione, a Belluno, nel 1968 come piccolo laboratorio artigianale. Negli anni è diventato un punto di riferimento su tutto il territorio nella progettazione, produzione e fornitura di mobili in legno, gli stessi che compongono ogni angolo di questa casa. Senza perdere un briciolo della sua essenza di montagna, questa casa rivela il miglior design e gusto che è molto aperto alle nuove tendenze.

Questa casa lascia alle spalle l’idea che il legno sia solo un elemento rustico e rustico. Fondamentalmente caldo, vedi qui Casa confortevole e familiare Si respira modernità e un’atmosfera molto contemporanea. Trattamento fino agli ultimi articoli e Un concetto nuovo e sostenibile Basati sulla tradizione, rendono l’aggiunta di design agli spazi rustici un enorme successo. In questa casa troviamo il Collezione moderna città di montagna 1.3, di Ben Mopart, e scopriamo un ambiente funzionale, funzionale e affascinante. Un attento studio degli spazi e scelte cromatiche dai toni caldi creano un filo conduttore tra gli arredi e le finiture della casa, mettendo in risalto il valore dato dall’essenza del legno.

La cucina, la sala da pranzo e la zona giorno si susseguono in un luogo aperto. Grandi finestre riempiono la stanza di luce. I colori luminosi e caldi degli arredi si sposano perfettamente con il pino invecchiato, con finitura oliata, che mette in risalto lo spazio. Nella zona giorno il camino è un elemento funzionante punto focale, Modello a gas con colpo coperto di Geo Stone.

Dott

Dott

Dott

Dott

tavolo da pranzo equilibrio, Di Mobart Ben, con piano in vetro temperato e base in acciaio con telaio in pino finito ad olio. Dott

Dott

Dott

Dott

www.mobartben.it