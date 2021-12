Buentes de Amore arriva in Italia in pellegrinaggio contro l’assedio di Cuba (+ FOTO)

Carlos Lasso, presidente del gruppo, ha detto a Prinza Latina che questo giovedì ha tenuto un incontro “emozionante e formativo” con i membri dell’Agenzia per gli scambi culturali ed economici con Cuba, diretta dall’italiano Michael Cardo.

Il professore cubano-americano ha commentato che erano due piani molto comuni perché entrambi volevano togliere l’assedio americano contro l’isola caraibica.

Allo scambio hanno partecipato anche i giovani italiani dell’Associazione Tren de la Memoria, sostenitrice mondiale della giustizia sociale, che si sono quindi uniti alla campagna per porre fine alle sanzioni di Washington contro le famiglie cubane.

Mentre il piano d’azione dei Ponti d’Amore in questo Paese europeo sarà incentrato sul pellegrinaggio da San Francisco de Assis al Vaticano, molti saranno gli incontri con i cubani che vivono in Italia, come quello previsto per venerdì a Milano domani. .

Sabato, poi, gli attivisti raggiungeranno la Santa Sede il 23 dicembre per un trekking di quasi 200 chilometri, durante il quale si uniranno a una campagna di sensibilizzazione globale per la pace e contro l’assedio unilaterale dell’isola.

Puentes de Amor chiuderà un anno con queste operazioni, che ogni mese convocheranno carovane per porre fine all’assedio imposto alla nazione delle Antille sei decenni fa, uno sforzo che continuerà a riflettersi in varie parti del pianeta.

Inoltre, i membri di quel programma hanno marciato per più di 2.000 chilometri da Miami, in Florida, alla capitale, Washington DC, la scorsa estate, formando alleanze a sostegno di Cuba e revocando le sanzioni.

Il gruppo, fondato dal professor Carlos Lazo, chiede al presidente degli Stati Uniti Joe Biden di mantenere la sua promessa elettorale di revocare le sanzioni contro Cuba.

Tuttavia, più di 10 mesi dopo essere arrivato allo Studio Ovale, il leader democratico sta continuando le Grandi Antille, proprio come il suo predecessore repubblicano, Donald Trump, ha rafforzato l’assedio con 243 azioni.

