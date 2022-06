Case per un euro: questo è ciò che devi sapere sul processo di acquisto di una casa per un euro in Italia

Con i prezzi degli immobili nel Regno Unito e nel mondo che non raggiungono i nuovi acquirenti, l’idea di acquistare una casa italiana per un centesimo è stata ribaltata dai proprietari che sognano una seconda casa al sole.

Molte piccole città italiane hanno fatto notizia negli ultimi anni per la vendita di case sfitte a un euro ($ 1,16) ciascuna.

Ma come funziona questo progetto e chi può acquistare una di queste ville estive economiche?

Perché l’Italia vende case a un euro?

Mentre i giovani italiani migrano sempre più in città e scelgono lavori cosmopoliti rispetto alle occupazioni rurali e sociali, molti dei più bei villaggi remoti d’Italia vengono abbandonati e giovani e anziani iniziano a morire.

Alcuni italiani anziani scoprono che non c’è nessuno che lasci la propria casa e la consegni alle autorità locali, che devono decidere cosa farne, mentre alcuni cittadini più giovani hanno acquisito proprietà in zone dove non intendono trasferirsi.

Avere una seconda casa in Italia è faticoso, quindi vendere queste case inutilizzate a buon mercato è più redditizio che possederle.

Ecco perché circa 25 comuni italiani propongono ai potenziali proprietari un’offerta innegabile: una casa al prezzo simbolico di un euro.

È più prezioso per le città aggiornare e occupare queste case per anni piuttosto che venderle a prezzo pieno.

“Non abbiamo bisogno di nuove costruzioni e nuove ricostruzioni. La strategia per migliorare l’ambiente abitativo e ripristinare la nostra identità culturale è rivitalizzare piccoli centri abbandonati o ristrutturare edifici abbandonati, afferma un rapporto. 1eurohouses.com.

Anche gli enti locali di aree come Emilia-Romagna, Abruzzo e Campania sperano di stimolare l’economia attraverso l’arrivo di nuovi proprietari, l’acquisto di prodotti locali, l’assunzione di lavoratori edili locali, l’investimento di denaro in località locali e attraenti e la promozione del turismo. Boutique Hotel o B&B.

Quale trucco?

Non si acquista una nuova villa lucida: le case selezionate per il progetto sono spesso fatiscenti e richiedono notevoli miglioramenti strutturali. Stai investendo nella riparazione di una casa, non nell’acquisto di una casa pronta per essere sostituita.

Tuttavia, rispetto ad altri paesi, il costo della ricostruzione è ancora di circa 20.000-50.000 ($ 23.000-57.000) a seconda delle dimensioni della proprietà.

Mentre la maggior parte delle case sono modeste case a schiera o cottage, alcune case di lusso sono in vendita, a un prezzo più alto. Quelli che vendono questo Antico Monastero Si stima che i lavori di ristrutturazione essenziali nella periferia di Bologna costeranno 1,5 milioni di euro (1,733 milioni di dollari).

Le spese legali per l’acquisto di una casa all’estero possono arrivare fino a tremila euro (tremila 466 dollari) e alcuni comuni chiedono una “quota di garanzia” da mille a diecimila euro. [mil 155 a 11 mil 555 dólares] A seconda della città e del costo del progetto di ristrutturazione) per dimostrare che ti impegni a migliorare la proprietà.

Sul lato positivo, l’Italia offre Super bonus detrazione fiscale Copre il 110% dei costi di costruzione ammissibili per gli acquirenti.

Non puoi fare vaghe promesse sul recupero della tua nuova proprietà in futuro: i nuovi proprietari devono presentare i dettagli del piano di ristrutturazione entro 2-12 mesi dall’acquisto (a seconda della località) e iniziare a lavorarci entro un anno. Completalo nei prossimi tre anni.

Vale anche la pena notare che non tutti i beni vengono venduti per un euro. Le case delle celebrità sono all’asta, con molte 5.000 ($ 5.777) o 20.000 ($ 23.011).

Quindi il piano è per chi ha accumulato qualche risparmio oltre l’euro iniziale.

Chi può comprare una casa per un euro?

“È vero o è uno scherzo?” Legge una sezione del sito case1euro.it Elenca una proprietà da un euro attualmente in vendita a Muzommeli, 60 miglia (96 km) a sud di Palermo, in Sicilia.

Questo non è uno scherzo. Le regole variano da città a città, ma secondo Muzomeli, gli acquirenti devono avere linee guida finanziarie e pratiche:

Sostenere tutti i costi per la redazione degli atti di vendita (notaio, registrazione, scambio).

Entro un anno dall’acquisto, ottenere i permessi necessari e preparare un piano per il rinnovo dell’immobile.

Inizio dei lavori entro due mesi dalla data di rilascio della licenza edilizia.

Completa il lavoro entro tre anni.

Fai un deposito di “polizza di garanzia” di cinquemila euro ($ 5.777) e lo perderanno se non funzionano entro tre anni dall’acquisto. READ Leandro Paredes torna presto in Italia

In Muzomali, puoi fare quello che vuoi all’interno della proprietà, ma l’interfaccia dovrebbe essere la stessa che era stata originariamente eseguita.

Stampa bene che hai il diritto di rinnovare l’immobile da solo o con i lavoratori di tua scelta.

Questa la strada intrapresa dall’acquirente francese Morgan Quihot e dal marito CNN Nel 2019: “Dato che siamo sia artigiani che restauratori, abbiamo svolto la maggior parte del lavoro da soli, è stato minimo ed è stato bello vedere la nostra casa con due camere da letto rinnovata”.

La maggior parte delle città che hanno istituito un programma abitativo da un euro ha esigenze finanziarie simili; È necessario verificare le esigenze specifiche della città da cui si desidera acquistare. Alcuni richiedono che tu rimanga a casa dopo la ristrutturazione, mentre altri ti consentono di acquistarlo allo scopo di utilizzarlo come casa di vacanza o piccola attività come B&B.

Gli acquirenti che non vivono in Italia o non parlano italiano possono incontrare maggiori ostacoli nell’organizzazione del lavoro e nell’utilizzo della loro proprietà.

La Brexit ha colpito gli inglesi al punto che non potevano permettersi di acquistare case?

Le persone che vivono fuori dall’UE possono ancora acquistare immobili in Italia, ma solo i “non cittadini”. Ciò significa che pagano più tasse della gente del posto e possono trascorrere fino a 180 giorni all’anno nella tua casa italiana, ma non più di 90 giorni alla volta.

Per visitare più spesso, devi Richiedi la residenza in Italia Ciò include dimostrare di avere fondi sufficienti per mantenerti disoccupato in Italia.

Sono ancora interessato. Come inizio?

Devi trovare un euro di case in vendita su tali siti web 1eurohouses.com, case1euro.it Y Proprietà-in-sicilia.estateCosì come sui siti web del governo locale La comunità di Sambuka Uno Città di Droinas In Sicilia.

Asta 2 Italia Elenca circa due euro di attività nel paese e puoi trovare casi di studio e guide “come abbiamo fatto”. Europa.Proprietà.

Rupia Daniels, acquirente americano, ha acquistato e ristrutturato una casa Euro in Sicilia. ho detto Viaggio + tempo libero È essenziale visitare le potenziali case di persona all’inizio di quest’anno; Come ispezionare le condizioni delle fondamenta e dei muri.

“Ovviamente non provare a farlo online; devi essere lì per vederlo e goderti il ​​processo, per assicurarti di prendere una decisione consapevole”, ha detto Daniels. “Non faccio niente su Internet.”

“Non vuoi mettere nulla dove le pareti sono curve perché indica un problema di fondazione”, ha consigliato.

Aree con piani abitativi a un euro

Emilia Romagna

Le case sono in vendita in città come Modigliana nel nord Italia intorno a Bologna (è possibile acquistare il monastero in rovina menzionato sopra).

Abruzzo

L’area al largo della costa orientale di Roma. Le città di Casoli, Santo Stefano di Cesanio e Pradola Feligna hanno lasciato le loro case.

Campania

La spettacolare eruzione vulcanica del litorale napoletano, in prossimità delle spiagge di Pompei e Amalfi, nei pressi dell’abbandonata Pitromellara, vendesi immobili Euro-One, recentemente di proprietà di sole 15 famiglie.

Sicilia

La Sicilia è un alveare di progetti abitativi in ​​euro. Oltre ai dormienti Muzommeli, le città di Galatafimi Segesta, Augusta, Sambuka e Caldacron vendono case indesiderate o bonificate.

Piemonte

Questa regione settentrionale offre case vicino alla Svizzera, in famose zone vinicole e in città come Borgomessovalle e Albuquerque, vicino alla boscosa Valle di Androna.

le Marche

Nel paese medioevale di Cantiano, a circa 40 minuti dalla spiaggia, vendesi casali a € 1, vicino a spiagge adriatiche di ciottoli bianchi e zone di caccia al cibo.

Liguria

Triora e Pignon sono due zone della regione famose per i colorati paesini di pescatori di Zinc Terre, Pesto e Focaccia.

Buglia

Con una popolazione di 195.024 abitanti, Toronto, capoluogo di provincia della Puglia, è stata una delle prime città su larga scala a introdurre un programma abitativo da un euro che mette in contatto gli acquirenti con la sua storia di pesce e l’ottimo pesce.

Sardegna

Le città di Romana e Nulvi si trovano nella provincia di Sassari fuori Algeri, ed entrambe hanno firmato piani per vendere case a un euro.

Toscana

Montreal, Crozeto, Lucca e Vergemoli sono solo alcune delle città che saranno protagoniste di Villas Paradise e Vini Sacri d’Italia.