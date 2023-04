C’è una Citroën C3 Aircross a 7 posti, ma qui non la vedrai

Citroën ha sorpreso questa settimana con la prima della nuova Citroën C3 Aircross, tuttavia non è la C3 Aircross che abbiamo qui e infatti non è passato molto tempo dalla sua prima messa in piegama prima di a Un nuovo modello appositamente progettato per i mercati emergenti come il Sud America, l’India o il sud-est asiatico. Il modello che, oltre ad offrire un design completamente nuovo, è più moderno e vicino a modelli recenti del marchio come C4 o C5 X, è notevolmente più grande.al punto da offrire fino a 7 posti.

Questa è un’altra Citroën C3 Aircross

Sviluppato sulla stessa piattaforma CMP del modello europeo e prodotto a Porto Real (Brasile) e Thiruvallur (India) con quasi tutti i componenti e lo sviluppo locale, il C3 Aircross è lungo 4,32 m per offrire più spazio interno, 5 e 7 configurazioni dei sedili e offre un design più robusto e moderno.. Il bagagliaio da parte sua è di 482 litri nel modello a 5 posti, e nella terza fila a 7 posti può essere ripiegato fino a 511 litri.

Inoltre, il suo design degli interni, sebbene a noi familiare in questo caso, offre a Touchscreen centrale opzionale da 10 pollici, uno dei più grandi della sua categoria, insieme a un display TFT da 7 pollici. Entrambi i sistemi sono dotati delle ultime novità in fatto di connettività e infotainment, inclusa la connettività con Apple Car-Play e Android Auto.

Un solo viaggio al momento

A livello meccanico, la variante C3 Aircross sarà offerta in questa prima fase commerciale solo con a Il motore a benzina 1.2 Pure Tech da 110 cavalli è abbinato a un cambio manuale o automatico a sei marce. Si dice che le versioni brasiliane potrebbero avere altri motori, anche se al momento non si è concretizzato.

Anche l’attrezzatura sarà molto generosa, con luci a LED, cerchi in lega da 17 pollici, vetri e specchi elettrici, impianto multimediale con connettività a banda larga con USB, Bluetooth, la già citata compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto, volante multifunzione con rivestimento in pelle o prese d’aria nella zona posteriore, Tra gli altri dettagli. I prezzi non sono ancora stati determinati, come diciamo all’inizio La sua commercializzazione è limitata ai mercati emergenti come quelli sopra menzionati, quindi non lo vedremo in Europa almeno nel breve-medio termine.

