La Fed alzerà i tassi di interesse anche se aumentano i rischi economici…

bloomberg – I politici della Fed stanno per estendere la campagna di aumento dei tassidurato un anno, per contrastare l’inflazione ancora ostinata, nonostante i rischi per l’economia americana.

Seguici sui social network per Bloomberg Linea Colombia: CinguettioE Facebook E instagram

Il Federal Open Market Committee dovrebbe aumentare il suo obiettivo di tasso di interesse di riferimento di un altro quarto di punto percentuale mercoledì, Il che significa il decimo rialzo consecutivo dal marzo dello scorso anno. Sebbene gli sforzi dei funzionari abbiano contribuito a ridurre le pressioni sui prezzi nell’economia statunitense, l’inflazione rimane ben al di sopra dell’obiettivo.

Allo stesso tempo, I dati sulla crescita del primo trimestre della scorsa settimana indicano un rallentamento dell’economia. Il rapporto mensile sull’occupazione di venerdì darà un’idea di come la domanda di lavoro si sia arrestata, il che è un importante sostegno per l’economia.

L’occupazione negli Stati Uniti è mantenuta, ma il ritmo dell’occupazione sta rallentando (Fonte: Bureau of Labor Statistics)

L’aumento previsto di 180.000 posti di lavoro ad aprile è buono, anche se segnerebbe il terzo mese consecutivo di rallentamento della crescita occupazionale. Un mercato del lavoro ancora piatto è stato determinante nel prolungare un’espansione economica che sta sempre più vacillando a causa dell’inasprimento della politica della Federal Reserve.

Altri dati attesi sono le offerte di lavoro per i sondaggi di marzo e aprile dei responsabili degli acquisti nei settori manifatturiero e dei servizi.

Cosa dice Bloomberg Economics:

“Tutto indica che il FOMC alzerà i tassi di interesse di 25 punti base, al 5,25%, nella decisione del 3 maggio.Nonostante le turbolenze in corso nel sistema bancario, notando che questo sarebbe un altro aumento per un po’. La prossima fase del ciclo di inasprimento sarà quella di mantenere i tassi a questo livello elevato, osservando se l’inflazione scenderà”.

accanto a, Gli aumenti dei tassi di interesse nell’Eurozona e in Norvegia e una pausa in Brasile saranno alcune delle principali decisioni monetarie in tutto il mondo.

Decisioni della banca centrale sui tassi di interesse questa settimana(Fonte: Bloomberg)

Europa, Medio Oriente e Africa

La regione vive una settimana intensa, anche se in molti paesi è più breve dopo il lungo weekend.

La Banca centrale europea (BCE) sarà sotto i riflettori giovedì, Una decisione sui tassi di interesse seguirà la decisione della Fed del giorno precedente. Gli investitori e gli economisti vedono un aumento di un quarto di punto, rallentando il ritmo della stretta, poiché le precedenti azioni della banca centrale hanno danneggiato l’economia con ritardi e le persistenti preoccupazioni sulla stabilità finanziaria richiedono cautela.

cosa vedi | Una settimana corta con dati importanti nel conto alla rovescia per la riunione della BCE(Fonte: Bloomberg)

L’ultima indagine della BCE sui prestiti bancari, prevista per il rilascio martedì, ei dati sull’inflazione, previsti per il rilascio lo stesso giorno, saranno cruciali per la decisione.

Gli economisti si aspettano che i numeri dei prezzi al consumo mostrino segnali contrastanti: Il benchmark potrebbe accelerare per la prima volta in sei mesi, mentre l’indice core, che esclude elementi volatili come l’energia, potrebbe rallentare.

I funzionari della BCE stanno osservando l’ultimo indicatore e, se il rapporto mostra un’accelerazione inaspettata della cosiddetta inflazione core, potrebbe seguire un altro aumento dei tassi.

I numeri dell’inflazione dell’Eurozona saranno cruciali per la Banca centrale europea (BCE)(Fonte: Eurostat, Bloomberg Economics)

Nella regione sono attese anche altre decisioni di politica monetaria:

I responsabili della politica monetaria danese di solito prendono una decisione simile a quella della Banca centrale europea. È probabile che gli aumenti arrivino nelle ore successive ai risultati di giovedì a Francoforte.

stesso giorno, Norges Bank può aumentare i costi di finanziamento di un quarto di puntomantenendo la pressione sull’inflazione in un momento in cui l’economia si sta dimostrando più resiliente del previsto.

La banca centrale ceca dovrebbe mantenere invariati i tassi di interesse mercoledìnonostante la retorica sempre più aggressiva dei suoi consiglieri.

La settimana è più tranquilla nel Regno Unito, poiché i funzionari entreranno in un periodo di blocco prima della decisione dell’11 maggio.. Tra i dati da annunciare ci sono i prezzi dei negozi al dettaglio nel Regno Unito, i prezzi delle case a livello nazionale e i dati sull’approvazione dei consumatori e dei mutui dalla Banca d’Inghilterra.

È probabile che i dati di mercoledì mostrino che la crescita economica del quarto trimestre in Kenya è rallentata al 4% dal 4,7% dei tre mesi precedenti. Condizioni meteorologiche sfavorevoli, alti costi di input, scarsità di valuta estera, alti tassi di interesse e tagli alla spesa pubblica hanno rallentato la crescita della produzione.

L’inflazione turca dovrebbe rimanere elevata Nei dati che verranno rilasciati mercoledì, tuttavia, l’aumento dei prezzi dovrebbe diminuire, con il segretario al Tesoro che afferma che scenderà sotto il 50%.

Venerdì, la bilancia commerciale della Turchia potrebbe risentire nuovamente di un aumento delle importazioni di energia e oro. I dati del paese vengono monitorati da vicino in vista delle contestate elezioni del 14 maggio.

Asia

Gli ultimi dati PMI cinesi di domenica dovrebbero mostrare una ripresa sostenuta dell’attività Sia nel settore manifatturiero che in quello dei servizi, l’impatto dei precedenti blocchi Covid è diminuito, sebbene a un ritmo di espansione più lento.

È probabile che i segnali incoraggianti della Cina per l’economia globale contrastino con i dati commerciali della Corea del Sud che dovrebbero essere rilasciati lunedì, che dovrebbero dipingere un quadro desolante.

crescita stabile | L’economia sudcoreana è cresciuta dello 0,3% nel primo trimestre(Fonte: Banca di Corea)

I dati sull’inflazione pubblicati martedì dovrebbero indicare se la decisione della Banca di Corea di bloccare i tassi di interesse è supportata dal rallentamento della crescita dei prezzi. Lo stesso giorno, i PMI regionali completeranno il quadro dell’attuale slancio economico in Asia.

I ministri delle finanze e i governatori delle banche centrali si riuniscono in Corea del Sud per l’incontro annuale della Banca asiatica di sviluppo. È prevista la partecipazione di alti funzionari del Giappone e della Corea del Sud.

più lento | La Banca centrale australiana ha interrotto il ciclo di inasprimento dei tassi di interesse ad aprile

La Reserve Bank of Australia dovrebbe lasciare di nuovo invariati i tassi di interesseLa pressione inflazionistica in Australia continua ad allentarsi da livelli elevati.

Anche la banca centrale della Malesia dovrebbe mantenere invariati i tassi di interesse mercoledì. Indonesia, Tailandia e Taiwan pubblicheranno i dati sui prezzi durante la settimana.

America Latina

La settimana inizia con il rapporto sui prezzi al consumo di aprile a Lima, la capitale del Perù, che dovrebbe rallentare per il terzo mese dall’8,4% di marzo. Il capo della banca centrale, Giulio Velarde, prevede che l’inflazione raggiunga il 3% entro la fine dell’anno.

La Banca Centrale del Brasile potrebbe mantenere il tasso di interesse ufficiale al 13,75% nella sua sesta riunione, il 3 maggio.(Fonti: Banca Centrale del Brasile)

La linea di fondo della decisione sui tassi della banca centrale brasiliana di questa settimana è la verità: Il tasso di interesse ufficiale rimarrà invariato al 13,75% per la sesta riunione consecutiva.

Quale dramma verrà dalla dichiarazione post-decisione: gli osservatori brasiliani aspetteranno modifiche all’avvertimento permanente che la banca non esiterà ad aumentare i tassi di interesse per contrastare l’inflazione a spirale.

In Colombia, la pubblicazione del rapporto di politica monetaria della banca centrale e del verbale della sua ultima riunione potrebbe ritardare dopo il licenziamento del capo delle finanze, José Antonio Ocampo, il 26 aprile, da parte del presidente Gustavo Petro, e il conseguente. Un calo del patrimonio della nazione.

Inflazione in calo in 5 grandi economie dell’America Latina? | L’IPC sta diminuendo in Brasile, Cile, Messico e Perù – e la Colombia potrebbe unirsi a loro questa settimana(Fonti: Età statistica nazionale)

Tuttavia, la settimana potrebbe concludersi con una nota positiva. I dati della Colombia per venerdì 5 maggio potrebbero mostrare un rallentamento dell’inflazione per la prima volta in 11 mesi, dal 13,34% di marzo., forse anche meno del 13%. In tal modo, l’inflazione nelle cinque maggiori economie latinoamericane scenderà di nuovo contemporaneamente per la prima volta da aprile 2020.

In collaborazione con Andrea Dudek, Robert Jameson, Malcolm Scott e Sylvia Westall.