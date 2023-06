Le prime unità sono attrezzate

La capitale francese riceverà presto una piccola flotta di taxi un po’ privati, e no, non lo diciamo perché sono adatti a persone con mobilità ridotta, ma piuttosto perché saranno alimentati da una cella a combustibile a idrogeno. Un passo importante verso una mobilità dei trasporti più sostenibile nel nostro paese vicino grazie a Uno sforzo di Stellantis e della società francese Hype.

Fino a 1.000 taxi entro il 2024

Sebbene non siano state pubblicate immagini dei veicoli, sappiamo che lo sonoSi baserà sulle versioni passeggeri di Peugeot e-Expert e Citroën ë-Jumpy, adeguatamente adattate per ospitare un totale di sei persone, ovvero cinque passeggeri di cui uno su sedia a rotelle.. Sarà prodotto, come potrebbe essere altrimenti, in Francia, precisamente nello stabilimento Stellantis nella città di Hordain (Hauts-de-France).

Andrej Onofrinko|Immagini Getty

Poiché sono alimentate da una cella a combustibile, stiamo parlando di auto elettriche con una batteria più piccola rispetto a un’auto elettrica convenzionale 400 km di autonomia e tempo di rifornimento di circa tre minuti. Grazie alle sue caratteristiche, si presume che sia “la migliore soluzione per un’implementazione su larga scala”, perfettamente adatta per un uso professionale intensivo, come sottolinea Stellantis, senza comprometterne le capacità di ricarica e senza emissioni locali.

Al momento, tuttavia, verranno schierate un totale di 50 unità di taxi a idrogeno adattati per persone con mobilità ridotta L’obiettivo di entrambe le entità è continuare a scommettere su questo tipo di veicolo, dal momento che si prevede di mettere fino a 1.000 unità sulle strade parigine entro la fine del 2024.. Naturalmente, questo numero è subordinato alla concessione di un numero maggiore di licenze per questo tipo di taxi attualmente in corso in Francia.