Santander e BBVA lanciano nelle Americhe

Banca di Santander (SAN1.ES) e BPVA (BBVA.ES) cercano da tempo di potenziare lo spazio dell’investment banking. Nel corso di quest’anno, infatti, abbiamo sentito parlare di diversi contratti stipulati dai primi per raggiungere questo obiettivo. Ora sappiamo che entrambe le entità spagnole erano coinvolte in un importante prestito al colosso Amazon (AMZN.US). Il finanziamento a cui hanno partecipato Santander e BBVA è una linea di credito per un totale di 20.000 milioni di dollari che la società utilizzerà per soddisfare le proprie esigenze operative.. Si distingue per essere più economica rispetto alla linea disponibile lo scorso anno e per il numero di partecipanti. Sono 20 le banche coinvolte in questo nuovo accordoTra questi ci sono Citi o JP Morgan (JPM.US) tra le banche americane e le due banche spagnole. Entrambe le entità sanno che gli Stati Uniti sono un mercato chiave per il successo dei loro servizi di investment banking, quindi le società probabilmente cercheranno di impegnarsi in più operazioni di questo tipo. Azioni Banco Santander incassa un rialzo di oltre il 30% Finora nel 2023 ha beneficiato dell’aumento dei prezzi, che ha avuto un impatto positivo sul suo conto economico. Fonte: XStation 5 Nel caso di BBVA, le sue azioni sono aumentate di oltre il 40%.Anche se vediamo nei suoi risultati una debolezza nel tasso di cambio delle valute in alcune delle sue regioni geografiche, come nel caso della Turchia e della lira. Fonte: XStation 5

