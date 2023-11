La frode d’identità in Spagna utilizza DNI

Unfido Ha presentato il suo rapporto sulle frodi d’identità 2024, evidenziando il significativo aumento dei deepfake e delle frodi sull’identità digitale. Questo aumento è dovuto al crescente utilizzo di strumenti di intelligenza artificiale accessibili, che ha portato a una moltiplicazione di 31 deepfake e di 5 contraffazioni. Il rapporto rivela che l’85% delle frodi d’identità in Spagna sono legate al direttore dell’intelligence nazionale.

In risposta a queste tendenze, Onfido ha lanciato il suo Fraud Lab, che utilizza l’intelligenza artificiale per produrre attacchi sintetici su larga scala. Questo laboratorio fornisce una protezione antifrode più rapida e accurata con la piattaforma Real ID, facendo risparmiare ai clienti Onfido oltre 3,9 miliardi di dollari di perdite.

“Creare attacchi convincenti su larga scala con la semplice pressione di un pulsante non è mai stato così facile per gli autori malintenzionati, che utilizzano sempre più l’intelligenza artificiale per lanciare attacchi di massa.” Questo è diventato un campo di battaglia tra intelligenza artificiale e intelligenza artificiale, dove solo un’intelligenza artificiale difensiva addestrata può ” Gli ultimi attacchi su larga scala devono tenere il passo con l’evoluzione del panorama delle minacce”.afferma Simon Horswell, specialista senior in frodi presso Onfido.

Frode d’identità in Spagna

L’aumento della disponibilità di strumenti di intelligenza artificiale ha reso la produzione di immagini manipolate digitalmente più veloce ed economica, con un conseguente aumento del 18% delle falsificazioni di documenti digitali nel 2023. Questo aumento equivale a quasi cinque volte più falsificazioni digitali rispetto al 2021. i prodotti contraffatti hanno registrato un calo del 17%.

Gartner sottolinea che, sebbene l’intelligenza artificiale generativa non sia una novità, l’accessibilità agli strumenti che la utilizzano e la consapevolezza pubblica delle sue capacità hanno registrato un’enorme crescita.

Il 2024 Identity Fraud Report di Onfido evidenzia inoltre che il metodo più utilizzato a livello globale per tentare di falsificare la verifica biometrica dell’identità è visualizzare un video sullo schermo, rappresentando oltre l’80% degli attacchi. In effetti, le frodi video sono aumentate di quasi quattro volte rispetto allo scorso anno, sottolineando la tendenza dei criminali a utilizzare tecniche come deepfake o cheapfakes. Tuttavia, in Spagna, il 53% delle truffe vengono realizzate utilizzando immagini false posizionate sugli schermi.

Da parte loro, i criminali si sono concentrati maggiormente sulle frodi biometriche, con tassi medi che sono raddoppiati rispetto al 2022. In Spagna, la frode legata al Direttore nazionale dell’intelligence nazionale è stato il principale documento che ha interessato maggiormente i criminali spagnoli. 2023 (85%), seguito dai passaporti (7%) e dai permessi di soggiorno (7%). L’Identity Fraud Report 2024 di Onfido rivela anche altri dati di interesse: