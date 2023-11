Gli Stati Uniti soffrono della febbre dei tronchi giganti. Il motivo: l’auto elettrica

La domanda è incoraggiata anche dalle fonti energetiche rinnovabili, dall’espansione della fibra ottica o dalla necessità di rinnovare le infrastrutture

Più di 120 milioni di pali di legno sono distribuiti in tutto il Paese per sostenere le linee aeree.

19 novembre 2023, 16:30 – Aggiornato 19 novembre 2023, 16:45

Gli Stati Uniti hanno bisogno di poli. Molte colonne, in realtà. Dall’altra parte dell’Atlantico, il boom delle auto elettriche e delle energie rinnovabili sta alimentando ben più della semplice domanda di litio o di elementi di terre rare. Come Lo ha spiegato di recente Il giornale di Wall StreetQuesta “rivoluzione verde” comporta la necessità di un’enorme quantità di tronchi per espandere, rinforzare e rinnovare le linee elettriche americane, un’infrastruttura già vecchia e bisognosa di sostituzione in parte del Paese. Una buona prova di questa tendenza è la crescita improvvisa che alcune aziende di questo settore stanno già sperimentando.

In definitiva, una rete ampia di punti di fornitura per veicoli elettrici richiede molto più che semplici stazioni elettriche.

Più tecnologia…più alberi. Il business dei pali di legno è in forte espansione negli Stati Uniti. Ed è perfettamente logico che sia così. Negli ultimi giorni la metà di Il giornale di Wall Street Anche Jalopnik I rapporti pubblicati mostrano che la domanda è in aumento mentre il Paese si prepara ad avere una flotta più ampia di auto elettriche e una quota maggiore di energia solare. Espansione Banda larga da parte delle comunità rurali. E questo senza contare il compito pendente che già aveva il Paese di rafforzare la sua rete di linee elettriche.

In definitiva, tutta questa infrastruttura si basa sullo stesso elemento: pali della linea aerea, A priori più economico Delle linee metropolitane.

Tendenza con i numeri. Anche se non specifica esattamente quante condivisioni devono essere installate, TWSJ Conchiglie Tre numeri aiutano a comprendere la portata del fenomeno. Il primo dà un’idea della dimensione delle colonne sparse sul territorio nazionale. Secondo i loro dati, negli Stati Uniti sono distribuiti poco più di 120 milioni di pali di legno. Molti di loro necessitano di una sostituzione urgente dopo che hanno superato di gran lunga la durata di vita prevista, sono invecchiati o sono stati esposti agli effetti di incendi, uragani e picchi.

Polacchi… e milioni di dollari. La seconda cifra serve a comprendere la portata economica di tale dispiegamento. Il governo federale ha stanziato più di 60 miliardi Dai dollari a Pubblicazione su Internet Ad alta velocità in tutta l’America rurale, si tratta di un grande investimento che servirà in parte all’installazione dei pali. La stessa sorte toccherà a chi gli sta intorno $ 1,2 trilioni della legge sulle infrastrutture del 2021, specificamente progettati per migliorare aeroporti, ponti, vie navigabili o servizi pubblici.

L’impiego dei pali è legato anche all’espansione delle auto elettriche e dei parchi solari, che talvolta vengono installati in luoghi remoti che devono essere collegati alla rete. Entrambi rappresentano settori succosi. Global Market Insights stima che il mercato statunitense dei veicoli elettrici esistesse già lo scorso anno 49,1 miliardi Dollari, un numero che nasce da questa necessità Migliaia di posizioni Carico aggiuntivo. Nel secondo caso, che è il mercato dell’energia fotovoltaica, se ne è parlato 29,7 miliardi Dollaro con aspettative di crescita significativa durante il resto del decennio.

fenomeno con i beneficiari. TWSJ Se ne va ancora Una terza informazioneInteressante anche la crescita delle aziende specializzate nella produzione di pali. Nel 2022, le azioni delle due società che dominano il business negli Stati Uniti, Cooperi E Stella Jones, abbiamo assistito ad aumenti improvvisi. Il primo 49%; Il secondo, 87%, è molto più alto del 16% fissato dall’indice del mercato azionario Standard & Poor’s 500. “L’attuale domanda di pali nel Nord America supera la capacità”. Eric Vashnon testimoniaCEO di Stella Jones.

Uno scenario del genere li porta a rafforzare la propria forza imprenditoriale, con nuove attrezzature e impianti, e li ha già spinti a trasferirsi in altre aziende del settore. Anche i produttori di pilastri in acciaio o in cemento volevano approfittare delle buone previsioni, scommettendo, come con Tecnologie RSUna società con sede a Calgary, in Canada, sta pianificando un’espansione da un milione di dollari dei suoi stabilimenti dedicati alla produzione di colonne in resina e poliuretano.

Più colonne, più grandi. Non solo sono necessarie più colonne. I prodotti richiesti sono anche più grandi, più larghi e ricavati da tronchi di pino o di grandi conifere. Un modello che ha guadagnato popolarità è in realtà il Classe 2, che è un palo di 45 piedi, lungo circa 13,7 metri, che è superiore alla Classe 4 che ha prevalso finora nel settore. “Non sai cosa succederà dopo. Vogliono spazio per aggiungere cose.” Brad Singleton spiegaresponsabile di uno degli stabilimenti Coopers.

La sfida, ovviamente, è trovare alberi adattabili. Nel 2020 speciale Consiglio nordamericano per il legnameHa avvertito che, in base ai tassi di produzione e ai programmi di taglio, “non ci sono abbastanza alberi” per produrre i tronchi più grandi “in modo sostenibile”.

Foto di copertina: JB Valery (Unslplash)

