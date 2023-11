Quantità di piatti salutari Il metodo definitivo per un piatto sano: le quantità di cibo consigliate dall’esperto

I social network sono uno spettacolo A molti utenti che condividono il loro talento, conoscenza o Esperienza in un campo specificoPer trasmetterlo ai suoi follower e collezionarlo Divario nel settore Dalla creazione di contenuti. Dalla salute mentale o alimentazione, allo sport o alla moda, Passando attraverso i trucchi di pulizia O anche consigli di cucina come nel caso del conto Più di 3,5 milioni di follower conosciuto come @_recetas_saludables_ o @susette_vazquez Sui social network, che forniscono i migliori consigli per mantenere una dieta equilibrata.





Come spiegano in una delle loro recenti pubblicazioni, conosciuta come “Metodo del piatto sano“È uno strumento utile perché “è quello che è”. Facile da ricordare E applicarli nella vita quotidiana”, si legge nel resoconto, in linea con le raccomandazioni dell’esperto. Suzette Vasquez. Generatore di contenuti Include questo metodo Tra i suoi consigli c’è perché, come spiega, “Incoraggia l’equilibrio,vari La moderazione nel cibo è essenziale Dieta sana“Continua a spiegare.

È importante distribuire le quantità al momento dei pasti

Il video mostra un modulo Mangia carboidrati moderati, Grassi o zuccheriChe consiste nel preparare un piatto contenente 20% (circa 42 grammi) di Riso o pastaUN 40% di proteine (circa 63 grammi) e altri 40% verdure (circa 63 grammi). In questo modo assorbirai tutto ciò di cui il tuo corpo ha bisogno, ma in… Si consigliano quantità moderate Per una dieta equilibrata: “Può aiutare a controllare le porzioni e le porzioni Evita le calorie in eccesso“, spiegano.

L’esperto di contenuti nutrizionali e sanitari conclude dicendo: “Questo approccio è una guida generale Può essere adattato in base alle vostre esigenze Diete individuali. Ad esempio, se hai Restrizioni o requisiti dietetici Dettagli, come una dieta a basso contenuto di carboidrati, puoi regolare le proporzioni di conseguenza. La chiave è Mantenere l’equilibrio e la diversità Nella tua dieta per ottenere i nutrienti essenziali e mantenere una dieta sana”, afferma lo specialista del Metodo del Piatto Sano.