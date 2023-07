Lithium Chile ha iniziato la perforazione del primo pozzo esplorativo del progetto Salar de Llamara

* Questa dichiarazione è stata tradotta da un sistema automatizzato.

Calgary, Alberta, TheNewswire, 10 luglio 2023 – Cile Lithium Corporation (“Lithium Chile” o “la Società”) (TSXV: LITH) (OTC: LTMCF) è lieta di annunciare l’inizio delle perforazioni a Salar de Lamara, in Cile. Il programma di perforazione è un’entusiasmante opportunità per Lithium Chile di sviluppare progetti di litio in Cile ed è progettato per capitalizzare il rinnovato interesse per i progetti di litio cileni da parte di alcune delle principali aziende di litio del mondo.

La Mara, i punti di riferimento più importanti in Cile:

Il pozzo iniziale, WELL LL-01, si trova attualmente a circa 150 metri da una profondità prevista di 500 metri a Salar de Lamara, Cile, interamente di proprietà della Società.

WELL LL-01 è il primo di quattro pozzi progettati per esplorare gli obiettivi identificati dal programma geofisico TEM di 74 km a Salar de Lamara, in Cile.

Il sito di Salar de Lamara comprende 35.500 ettari in cui la perforazione storica ha identificato una falda acquifera salata con gradi di litio di 343 mg/L.

La perforazione di ciascun pozzo dovrebbe richiedere da due a tre settimane.

Punti di riferimento notevoli ad Arezaro, in Argentina:

La società ha anche riportato un aumento significativo dei gradi di litio a seguito di un programma di riformulazione a Salar de Arezaro, in Argentina. Il ricampionamento dei pozzi di perforazione a diamante ARDDH-01, 04 e 05 insieme ai pozzi di produzione ARGENTO-01, 02 e 03 è stato completato da AMINCO SA utilizzando il campionatore di fluidi GeoVista e riportato da un laboratorio accreditato. Il lavoro è in corso per comprendere l’impatto e la logica di queste valutazioni migliorate e cosa significano per il progetto nel suo complesso. I valori di riconfigurazione devono essere successivamente convalidati da un laboratorio accreditato indipendente prima di poter essere inclusi in un aggiornamento delle risorse minerarie.

Durante il nuovo test, ARDDH-04 è aumentato da un punteggio medio di 264 mg/L di litio a un punteggio medio di 683 mg/L di litio, in cinque campioni.

In ARDDH-05, il punteggio medio del litio è aumentato da 430 mg/L di litio a un punteggio medio di 1118 mg/L di litio, in quattro campioni, con il punteggio più alto riportato a 1269 mg/L di litio.

Grado di campionamento, ARDHH-04 e 05 Wells, Salar de Arizaro

Luoghi di interesse notevoli Crateri Arezaro, Argentina:

La perforazione è stata completata su ARDDH-07 (rientro ARDDH-03) ed è iniziato un ulteriore campionamento di riempimento. Il pozzo iniziale, ARDDH-03, è stato perforato solo a 400 me le operazioni sono state interrotte a causa della capacità dell’impianto. Il pozzo ARDDH-07 è stato completato a 601 metri e la falda salina è stata trovata al di sotto del livello di 400 metri. Il campionamento iniziale del sito utilizzando un analizzatore Turbospec ha indicato campioni di salamoia fino a 271 mg/L di litio.

Il pozzo AADDH-07 è stato perforato a nord di Ard-05 sul prolungamento settentrionale delle concessioni di Arezaro. Questa è una nuova area nel programma di perforazione Arizaro dell’azienda che potrebbe aumentare significativamente la risorsa mineraria complessiva.

Michelle DiCicco, Vice President e Chief Operating Officer, commenta: “Con il nuovo programma di perforazione in corso in Cile e l’esplorazione in corso in Argentina, Chile Lithium è l’unica azienda di litio con programmi di esplorazione attivi in ​​due dei tre paesi all’interno del Triangolo del Litio. team non sposta le nostre risorse Non solo rapidamente, ma dimostra anche il valore e la qualità delle nostre risorse; qualcosa di cui i nostri azionisti dovrebbero essere molto entusiasti.

Persona qualificata, dati QA/QC:

Leandro Sastre è un geologo con oltre 20 anni di esperienza nel settore minerario internazionale. Ha lavorato a lungo in tutta l’America Latina con un focus su Argentina, Cile e Perù. Il Sig. Sastre ha esaminato e approvato il contenuto scientifico e tecnico di questo comunicato stampa.

Informazioni sul litio cileno:

Lithium Chile è una società di esplorazione ed esplorazione delle risorse di litio con un portafoglio di proprietà di 111.978 ettari in Cile e 20.800 ettari in Argentina.

La società presenterà un rapporto NI 43-101 aggiornato con una risorsa indicata e dedotta di 3.323.000 tonnellate di LCE dal progetto Salar de Arizaro, Argentina. È in corso un programma di sviluppo di Fase II sul Salar de Arizaro ei risultati saranno inclusi in un rapporto NI 43-101 aggiornato da presentare a SEDAR al termine.

Lithium Chile possiede anche 4 proprietà, per un totale di 21.329 ettari, che sono probabilmente oro, argento e rame. Gli sforzi di esplorazione continuano nelle riserve cilene di oro, argento e rame di Lithium Carmona, che si trovano nel cuore della cintura di oro, argento e rame del Cile.

Le azioni ordinarie di Lithium Chile sono quotate su TSX-V con il simbolo “LITH” e su OTC-QB con il simbolo “LTMCF”.

