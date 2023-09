Cile, Perù e Brasile hanno più donne come presidenti…

Bogotà, però Cile, Perù e Brasile Le donne detengono il maggior numero di presidenti dei consigli di amministrazione in America Latina, dove la loro quota è in tutti i casi inferiore al 10%, secondo i risultati di un rapporto della società americana Korn Ferry, società globale di consulenza in materia di risorse umane.

D’altro canto, la quota di donne tra i membri dei consigli di amministrazione nei principali mercati della regione supera il 20% nelle aziende analizzate nell’ambito dello studio.

Lo ha dimostrato l’indagine, condotta in sei mercati dell’America Latina Il Paese con la maggiore presenza di donne alla presidenza dei consigli di amministrazione è il Cile (9%), seguito da Perù (8%) e Brasile (6%).

Le percentuali di donne come presidenti dei consigli di amministrazione in America Latina sono ancora inferiori rispetto alle loro controparti in altre regioni, come ad esempio: Stati Uniti (25%) ed Europa (38%)), in conformità con le pratiche del Consiglio di amministrazione di LatAm e l’indagine retributiva.

Un fattore comune in America Latina è che l’età media delle donne che partecipano ai consigli di amministrazione in America Latina è inferiore all’età media degli uomini nella maggior parte dei paesi della regione.

Korn Ferry ha spiegato che l’età più comune tra le donne in generale è tra i 50 ei 65 anni.

In generale, la durata del mandato dei consigli di amministrazione è generalmente compresa tra uno e tre anni, tranne nel caso del Perù, dove prevalgono durate più lunghe.

Peculiarità degli incontri in America Latina

In Cile, l’indagine ha mostrato che circa il 46% delle aziende valuta i propri consigli di amministrazione e che la maggior parte lo fa annualmente attraverso consulenze esterne.

Allo stesso modo, si conclude che tra le società analizzate Il controllo delle azioni spetta principalmente ai gruppi familiari (58%)Seguono gli investitori istituzionali (25%), le società estere (8%) e quelle a controllo congiunto (8%).

In quel paese sono state prese in considerazione aziende come La Polar, Ripley, Indisa e altre.

D’altro canto, il 58% degli intervistati in Perù ha valutato i propri consigli di amministrazione e si è avvalso anche di consulenti esterni per portare avanti questo processo.

Per quanto riguarda gli onorari dei membri dei comitati consultivi nelle aziende valutate in Perù, nel 50% dei casi non vengono pagati, nel 26% vengono pagati mensilmente e nel 24% per riunione.

In Brasile c’è un aspetto interessante La percentuale di società che attribuiscono pagamenti in partecipazione al consiglio di amministrazione è andata progressivamente aumentando nel corso degli anniMentre la rata annuale resta un’eccezione, secondo il rapporto.

Il rapporto afferma che le aziende che offrono compensi annuali sotto forma di bonus sono ancora al 5% in questo paese, dopo aver raggiunto un recente picco dell’11% nel 2017, mentre i compensi in azioni sono aumentati dal 10% nel 2014 al 19% quest’anno. in Brasile.

Il rapporto evidenzia anche i mercati con il maggior numero di donne nei consigli di amministrazione, un dato guidato da donne Colombia (27%), seguita da Cile (20%), Brasile (18%), Ecuador (16%), Perù e Argentina (entrambi 9%).

Per quanto riguarda i mercati che hanno donne anziane come membri dei comitati, sono principalmente guidati da loro Cile (66%), Ecuador (27%), Colombia (23%), Brasile (18%), Argentina (16%), Perù (10%).

Divario retributivo

Il rapporto affronta anche il divario nella remunerazione percepita dal Presidente e dagli altri membri del Consiglio di amministrazione dell’organizzazione nei diversi mercati analizzati.

Korn Ferry, ad esempio, ha scoperto che in Brasile il presidente riceve fino a tre volte di più degli altri membri, mentre in Cile e Argentina è il doppio, e in Colombia è praticamente la stessa cifra.

“È importante distinguere la retribuzione del presidente, perché ha più responsabilità e dedizione”, spiega.

Lo stipendio medio del Presidente del Consiglio è il più alto del Brasile (Salario fisso), passando da 156.539 dollari nel 2021 a 203.774 dollari nel 2022 (valori annuali).

Lui segue argentina, Questo risarcimento è aumentato da 100.305 dollari a 106.100 dollari tra il 2021 e il 2022.

Poi arriva peperoncino ($ 90.000 USD) e un gradino sotto Perù (60mila dollari Usa), poiché in quel periodo gli stipendi dei presidenti sono raddoppiati tra le aziende analizzate.

Per quanto riguarda gli altri membri del consiglio, il compenso è ancora una volta più alto Brasile ($78.340), seguito da Argentina ($ 73.290 USD), peperoncino ($ 57.404 USD), Perù ($44.333 USD) Colombia ($ 42.600 USD) e Ecuador ($ 6.333 USD).

Per quanto riguarda la frequenza di pagamento, gli stipendi mensili sono ancora i più utilizzati in paesi come Cile, Argentina e Brasile.

Nel caso della Colombia e del Perù, Più del 50% delle aziende paga a spese Secondo il Consiglio di amministrazione riunito (Ciò non è comune in Argentina e Brasile, dove questo metodo rappresenta rispettivamente il 4% e il 5%.)