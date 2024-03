Dollaro oggi in Perù: quanto ha aperto il tasso di cambio mercoledì 27 marzo?

Questo è il tasso di cambio in Perù: qual è la direzione del tasso del dollaro? – Credito AFP

Ecco come va la citazione prezzo in dollari In Perù mercoledì 27 marzo. Lui tasso di cambio Ho aperto più in basso S/3.7182Secondo il portale economico Bloomberg. Come ricorderete, la valuta ha chiuso ieri alle S/3.7190Secondo lui Banca della Riserva Centrale (PCR). Nel frattempo a Mercato paralleloLui tasso di cambio Il prezzo di acquisto è S/3,70 e il prezzo di vendita è S/3,73.

Quali sono le tue aspettative riguardo? dollaro? Informazioni sul Perù Consulta Jorge Luis Ojeda, Professore di Finanza presso UPC, Ciò spiega la tendenza al ribasso dovuta alle aspettative sull'economia americanaMa chi lo ha rivelato? Andamento del dollaro Si invertirà ad aprile. Ha spiegato che “il dollaro aumenterà lentamente”.

Ecco come apre il dollaro in Perù.

Dopo il 2023 è classificato come… Uno degli anni peggiori Economia, ex Ministro dell'Economia e delle Finanze del Perù, Alex ContrerasHa sottolineato che ci sono le condizioni affinché il 2024 sia l’anno Un anno di recupero.

I calcoli del governo prevedono una crescita del Pil almeno del 3%. “Indipendentemente dall'insolito anno 2023, l'economia locale ha un grande potenziale di crescita. Nel complesso, ciò che immaginiamo è una ripresa, senza i fattori temporanei che hanno giocato contro di essa di recente”, ha detto Contreras ai media.

IL Eventi climaticiIl fenomeno El Niño, in particolare, potrebbe avere un impatto negativo sull'andamento economico del Paese, ma il ministro ha espresso fiducia nella stabilità e nei progetti di investimento, che spera si rafforzeranno nel corso dell'anno.

Nonostante la crisi politica che attraversa attualmente il Perù, e nonostante tutte le difficoltà,… Economia Questo paese è orgoglioso di esserlo È il più stabile Regione dell'America Latina, perché mentre le altre valute hanno subito fluttuazioni, la Sole peruviano È stato rinforzato.

La pandemia di coronavirus ha generato una serie di impatti economici negativi in ​​tutto il mondo – come l’inflazione – che, combinati con l’invasione russa dell’Ucraina e le decisioni di politica monetaria interna, hanno indebolito l’economia globale. dollaro.

Tuttavia, la valuta peruviana ha mostrato resilienza di fronte a questi eventi e si è rafforzata rispetto al dollaro americano e al dollaro statunitense Euro. Se i fattori positivi che hanno sostenuto il sole negli ultimi mesi continuano, è possibile che la valuta continui nella stessa direzione nei prossimi mesi e persino negli anni.

Il sol peruviano è oggi una delle valute più stabili. (Reuters)

La resistenza del sol peruviano di fronte ad altre avversità che riuscirono a colpire altre valute, lo fecero diventare una moneta. “valuta rifugio”Soprattutto nei paesi che soffrono di scarsità di dollari, come nel caso della Bolivia.

Sebbene gli analisti economici abbiano abbassato le loro previsioni di crescita per il sol peruviano nei prossimi due anni, si prevede che gli equilibri macroeconomici continueranno a sostenere il sole.

SOL ha corso legale in Perù dal 1991 e inti è stato sostituitoattivo dal 1985 al 1991, inizialmente veniva chiamato anche come “Nuovo sole” Per distinguerlo dal suo predecessore, però nel 2015 si chiamava proprio sole.

L'origine del nuovo sole fu compresa dopo la crisi globale del 1929, che portò ad una profonda crisi economica e bancaria nel paese, nonché alla creazione della Banca di Riserva Centrale del Perù. Durante il primo anno di governo di Alberto Fujimori, New Sun fu promossa per equilibrio Iperinflazione e riorganizzazione economica.

Dopo la sua entrata in vigore, un giorno marziano è diventato equivalente a un milione di Ent o a un miliardo di “vecchi” Sol; Oggi la moneta è divisa in 100 centesimi e la sua emissione è regolata dalla Banca Centrale della Riserva del Perù.

Attualmente in circolazione Monete da 10, 20, 50 centesimi, 1, 2 e 5 sol e banconote da 10, 20, 50, 100 e 200 sol. In precedenza venivano coniate anche monete da 1 centesimo, ma sono state ritirate dalla circolazione nel maggio 2011, mentre le monete da 5 centesimi sono uscite dalla circolazione nel gennaio 2019.